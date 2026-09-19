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Wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 września (13:33)

Groźny wypadek na płycie lotniska w Monachium. Samochód firmy sprzątającej zderzył się z samolotem stojącym na bocznej części lotniska. Jak poinformowała monachijska policja, w wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca pojazdu.

Wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot
Lotnisko w Monachium, zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Do wypadku doszło około godziny 3:00 w nocy. Samochód sprzątający najpierw uderzył w silnik samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca doznał poważnych obrażeń. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Co było przyczyną kolizji?

Policja w Monachium prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie przyczyn tego nietypowego wypadku

Jak przekazała rzeczniczka lokalnej policji, istnieje podejrzenie, że kierowca mógł mieć problemy zdrowotne tuż przed kolizją. To właśnie ten czynnik może tłumaczyć utratę kontroli nad pojazdem.

Brak zagrożenia dla pasażerów i ruchu lotniczego

Władze podkreślają, że w żadnym momencie nie było zagrożenia dla innych osób przebywających na lotnisku. Wypadek nie wpłynął również na ruch lotniczy – w Monachium obowiązuje zakaz lotów nocnych między północą a 5 rano, więc w chwili zdarzenia nie odbywały się żadne starty ani lądowania.

Policja wyjaśnia okoliczności

Śledczy analizują obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu oraz stan zdrowia kierowcy. 

Lotnisko funkcjonuje normalnie, a służby zapewniają, że bezpieczeństwo pasażerów nie zostało naruszone.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: lotnisko wypadek samolot
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