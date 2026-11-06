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Wypadek autokaru z uczniami we Francji. Są ofiary

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (10:53)

We francuskiej miejscowości Lent w pobliżu granicy ze Szwajcarią doszło do wypadku autokaru przewożącego uczniów. Jak informuje lokalna prefektura, dwie osoby zginęły, a kilkanaście jest rannych.

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Wypadek autokaru z uczniami we Francji. Są ofiary
Służby w pobliżu miejsca wypadku (fot. JEFF PACHOUD) /East News

Do wypadku z udziałem autobusu linii międzymiastowej nr 32, kursującego między Lyonem a Bourg-en-Bresse, doszło około godz. 7:30. Pojazd zjechał z szosy, znalazł się w niewielkim rowie i uderzył w drzewo. 

Ofiary śmiertelne to jedna osoba niepełnoletnia i jedna młoda osoba pełnoletnia. Według najnowszych danych, rannych jest 16 osób, w tym trzy ciężko.

Lokalna prefektura informuje, że na miejscu wypadku jest ponad 100 strażaków i 50 żandarmów, a w akcji wykorzystano również 4 helikoptery. Z przekazywanych przez nią danych wynika, że w autokarze było 40 osób. 

W sali widowiskowej w Lent otwarto centrum przyjęć dla osób uczestniczących w zdarzeniu oraz centrum wsparcia dla rodzin. Rodziny poszkodowanych są proszone o zgłoszenie się na miejsce. Zmobilizowano także zespół wsparcia psychologicznego. 

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Francuski minister transportu Philippe Tabarot jest w drodze na miejsce zdarzenia. 

Szczegółowe okoliczności wypadku będą wyjaśniane. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Francja

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