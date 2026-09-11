Wypadek autokaru w Szwajcarii. Policja podała liczbę zabitych i rannych

W czwartek wieczorem w pobliżu miejscowości Suchs (gmina Zernez) w kantonie Gryzonia na wschodzie Szwajcarii doszło do tragicznego wypadku autokaru wiozącego holenderskich turystów.
Początkowo policja kantonu Gryzonia informowała o „kilku zabitych” i „kolejnych kilku rannych osobach”. Jednocześnie media w Holandii informowały, że autokarem podróżowało 48 osób - klientów holenderskiego biura podróży OAD.
Pięć osób zginęło, 40 zostało rannych
W piątek policja z kantonu Gryzonia przekazała najnowsze informacje w sprawie tragicznego wypadku holenderskiego autokaru. Podano, że pojazd z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn zjechał z remontowanego odcinka drogi i przewrócił się.
Funkcjonariusze informują, że autokarem podróżowało 45 dorosłych osób. Pięcioro pasażerów zginęło, a 40 zostało rannych, przy czym trzy osoby odniosły poważne obrażenia. Wszystkich poszkodowanych przetransportowano do szpitali.
Tożsamość ofiar śmiertelnych nie została jeszcze ustalona. „Prokuratura Gryzonii wspólnie z policją kantonalną wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do wypadku autobusu” - czytamy w komunikacie.
Biuro podróży OAD oferuje wycieczki po całej Europie. W Zernez znajduje się wejście do Szwajcarskiego Parku Narodowego, gdzie turyści mogą korzystać ze szlaków pieszych o długości około 100 kilometrów.