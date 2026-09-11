Wypadek autokaru w Szwajcarii. Policja podała liczbę zabitych i rannych

RMF24

Znamy już bilans tragicznego wypadku holenderskiego autokaru na wschodzie Szwajcarii. Policja kantonu Gryzonia poinformowała, że zginęło pięć osób, a 40 zostało rannych.

W czwartek wieczorem w pobliżu miejscowości Suchs (gmina Zernez) w kantonie Gryzonia na wschodzie Szwajcarii doszło do tragicznego wypadku autokaru wiozącego holenderskich turystów.

Początkowo policja kantonu Gryzonia informowała o „kilku zabitych” i „kolejnych kilku rannych osobach”. Jednocześnie media w Holandii informowały, że autokarem podróżowało 48 osób - klientów holenderskiego biura podróży OAD.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia (fot. ENGADINER POST/JON DUSCHLETTA) / PAP/EPA

Pięć osób zginęło, 40 zostało rannych

W piątek policja z kantonu Gryzonia przekazała najnowsze informacje w sprawie tragicznego wypadku holenderskiego autokaru. Podano, że pojazd z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn zjechał z remontowanego odcinka drogi i przewrócił się.

Funkcjonariusze informują, że autokarem podróżowało 45 dorosłych osób. Pięcioro pasażerów zginęło, a 40 zostało rannych, przy czym trzy osoby odniosły poważne obrażenia. Wszystkich poszkodowanych przetransportowano do szpitali.

W wypadku autokaru na wschodzie Szwajcarii zginęło pięć osób (fot. Kantonspolizei GR) / -

Tożsamość ofiar śmiertelnych nie została jeszcze ustalona. „Prokuratura Gryzonii wspólnie z policją kantonalną wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do wypadku autobusu” - czytamy w komunikacie.

Biuro podróży OAD oferuje wycieczki po całej Europie. W Zernez znajduje się wejście do Szwajcarskiego Parku Narodowego, gdzie turyści mogą korzystać ze szlaków pieszych o długości około 100 kilometrów.