Wykryto podziemny tunel przy granicy Litwy z Białorusią. Miał służyć migrantom

RMF24

Litewscy funkcjonariusze straży granicznej udaremnili próbę stworzenia podziemnego tunelu prowadzącego z Białorusi do ich kraju. Konstrukcja, która miała służyć nielegalnym migrantom, została odkryta tuż przy granicy. Sprawą zajmuje się prokuratura.

W rejonie Varėny, tuż przy litewsko-białoruskiej granicy, funkcjonariusze straży granicznej natrafili na nieukończony tunel, który miał służyć do nielegalnego przekraczania granicy. Odkrycia dokonano dzięki specjalistycznym urządzeniom wykrywającym drgania ziemi. Sygnały zarejestrowano w środę rano w okolicach miejscowości Piesčiai.

Szybka reakcja służb

Do akcji włączyli się również specjaliści z polskiej straży granicznej, którzy przywieźli ze sobą zaawansowany sprzęt do wykrywania tuneli. Po przeprowadzeniu odwiertów i użyciu koparki, na głębokości około 1,5 metra odnaleziono podziemny kanał o średnicy około jednego metra. Tunel biegł z terytorium Białorusi na odległość około pięciu metrów w głąb Litwy, jednak nie posiadał jeszcze wyjścia po stronie litewskiej.

Jak informują litewskie służby, przez tunel nie przedostał się żaden nielegalny migrant ani inna osoba. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności śledczych, tunel został zasypany. W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze pod nadzorem prokuratury. Zgodnie z litewskim prawem, za próbę nielegalnego przekroczenia granicy grozi kara grzywny, aresztu lub nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.