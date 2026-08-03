Wykradziono dane ponad 75 proc. mieszkańców tego kraju. Powołano sztab kryzysowy

RMF24

Liechtenstein padł ofiarą poważnego cyberataku. Jak przekazał tamtejszy rząd, wykradziono dane 31 tys. osób. Tymczasem państwo to liczy nieco ponad 40 tys. mieszkańców.

Cyberatak w Liechtensteinie

Celem hakerów była rządowa baza zawierająca nazwiska i inne dane osób będących faktycznymi właścicielami spółek i fundacji. Rejestr ten jest prowadzony w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W odpowiedzi na cyberatak w Liechtensteinie powołano sztab kryzysowy pod kierownictwem premier Brigitte Haas.

Prezydent Portugalii i członkowie rządu ofiarami ataku hakerów. Wrażliwe dane wykradzione Atak hakerski na władze Portugalii. Jak wynika ze śledztwa prowadzonego przez portugalską policję, wykradzione zostały prywatne dane prezydenta Antonia Jose Seguro oraz członków rządu i wysokich rangą urzędników. Media podały, że ofiarami ataku…

Jedno z najmniejszych, a jednocześnie najbogatszych państw

Księstwo Liechtensteinu jest jednym z najbogatszych państw pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca. Jednocześnie należy do najmniejszych krajów świata. Jego powierzchnia to zaledwie 160 km2, jest więc porównywalna z powierzchnią Częstochowy (159,7 km2).

Do najbardziej dochodowych sektorów gospodarki należą w Liechtensteinie usługi finansowe i bankowe. W przeszłości lokalne fundacje i rachunki bankowe wykorzystywano do unikania opodatkowania. Tajemnica bankowa w sprawach podatkowych została jednak zniesiona w 2017 roku.