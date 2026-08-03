Wykradziono dane ponad 75 proc. mieszkańców tego kraju. Powołano sztab kryzysowy

Cyberatak w Liechtensteinie
Celem hakerów była rządowa baza zawierająca nazwiska i inne dane osób będących faktycznymi właścicielami spółek i fundacji. Rejestr ten jest prowadzony w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W odpowiedzi na cyberatak w Liechtensteinie powołano sztab kryzysowy pod kierownictwem premier Brigitte Haas.
Jedno z najmniejszych, a jednocześnie najbogatszych państw
Księstwo Liechtensteinu jest jednym z najbogatszych państw pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca. Jednocześnie należy do najmniejszych krajów świata. Jego powierzchnia to zaledwie 160 km2, jest więc porównywalna z powierzchnią Częstochowy (159,7 km2).
Do najbardziej dochodowych sektorów gospodarki należą w Liechtensteinie usługi finansowe i bankowe. W przeszłości lokalne fundacje i rachunki bankowe wykorzystywano do unikania opodatkowania. Tajemnica bankowa w sprawach podatkowych została jednak zniesiona w 2017 roku.