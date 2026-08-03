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Wykradziono dane ponad 75 proc. mieszkańców tego kraju. Powołano sztab kryzysowy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 sierpnia (11:09)

Liechtenstein padł ofiarą poważnego cyberataku. Jak przekazał tamtejszy rząd, wykradziono dane 31 tys. osób. Tymczasem państwo to liczy nieco ponad 40 tys. mieszkańców.

Wykradziono dane ponad 75 proc. mieszkańców tego kraju. Powołano sztab kryzysowy
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Hakerzy zaatakowali rządową bazę danych Liechtensteinu.
  • Wykradziono dane 31 tys. osób.
  • Jakie informacje starali się pozyskać cyberprzestępcy?
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Cyberatak w Liechtensteinie

Celem hakerów była rządowa baza zawierająca nazwiska i inne dane osób będących faktycznymi właścicielami spółek i fundacji. Rejestr ten jest prowadzony w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W odpowiedzi na cyberatak w Liechtensteinie powołano sztab kryzysowy pod kierownictwem premier Brigitte Haas.

Jedno z najmniejszych, a jednocześnie najbogatszych państw

Księstwo Liechtensteinu jest jednym z najbogatszych państw pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca. Jednocześnie należy do najmniejszych krajów świata. Jego powierzchnia to zaledwie 160 km2, jest więc porównywalna z powierzchnią Częstochowy (159,7 km2).

Do najbardziej dochodowych sektorów gospodarki należą w Liechtensteinie usługi finansowe i bankowe. W przeszłości lokalne fundacje i rachunki bankowe wykorzystywano do unikania opodatkowania. Tajemnica bankowa w sprawach podatkowych została jednak zniesiona w 2017 roku.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: cyberataki

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