„Wykorzystali armię dla interesu partii”. Lata odsiadki za zbrodnię zamachu stanu

RMF24

Pięciu byłych dowódców południowokoreańskiej armii zostało w poniedziałek skazanych w Seulu na kary od 9 do 18 lat więzienia. Sąd uznał ich za winnych zbrodni zamachu stanu w związku z udziałem w nieudanej próbie wprowadzenia stanu wojennego przez ówczesnego prezydenta Jun Suk Jeola w grudniu 2024 r.

Przypomnijmy, tłem dla wyroków są wydarzenia z nocy z 3 na 4 grudnia 2024 r. Po niespodziewanym ogłoszeniu przez Juna stanu wojennego wojsko na jego rozkaz wdarło się do gmachu parlamentu z młotami i karabinami, wybijając szyby i próbując aresztować deputowanych. Ci zdołali się jednak zebrać i jednomyślnie przegłosować zniesienie stanu wojennego, co wymusiło wycofanie wojsk po kilku godzinach chaosu i otworzyło drogę do usunięcia Juna z urzędu. Sam Jun w lutym br. został skazany na dożywocie za kierowanie zbrojnym zamachem stanu, a jego sprawa jest obecnie rozpatrywana przez sąd apelacyjny.

Kilkanaście lat więzienia za udział w stanie wojennym

Spośród skazanych wojskowych najwyższy wymiar kary, 18 lat pozbawienia wolności, otrzymał były szef Dowództwa Kontrwywiadu Wojskowego Jeo In Hjung. Sąd wykazał, że miał on pełną świadomość nielegalnego charakteru działań po wcześniejszych spotkaniach z Junem i byłym ministrem obrony Kim Jong Hjunem. Dodatkowo udowodniono mu organizowanie grup mających aresztować po ogłoszeniu stanu wojennego czołowych polityków, w tym obecnego prezydenta Li Dze Mjunga, ówczesnego lidera opozycyjnej Partii Demokratycznej.

Pozostali oficerowie, m.in. były szef sztabu armii Park An Su, otrzymali wyroki od 9 do 15 lat za bezprawne wysłanie oddziałów do parlamentu i komisji wyborczej.

Prokuratura domagała się znacznie wyższych kar – od 20 do 30 lat pozbawienia wolności. Jak wynika z relacji agencji Yonahap, nie wiadomo, czy którakolwiek ze stron procesu złoży apelację od poniedziałkowego orzeczenia.

„Porzucili polityczną neutralność wojska”

Zbrodnia zamachu stanu, która zagraża istnieniu państwa, jest na tyle poważna, że nie da się jej porównać z żadnym innym przestępstwem – podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia.

Oskarżeni porzucili polityczną neutralność wojska i wykorzystali (armię) politycznie dla (interesu) określonej partii – dodał.