Wykolejenie pociągu w południowej Anglii. Dwie osoby ciężko ranne

RMF24

Dwie osoby zostały poważnie ranne w wyniku wykolejenia pociągu w hrabstwie East Sussex na południu Anglii. Dziewięć kolejnych osób odniosło lżejsze obrażenia – poinformowało pogotowie South East Coast Ambulance Service.

Dwie osoby zostały poważnie ranne w wyniku wykolejenia pociągu w hrabstwie East Sussex na południu Anglii. Dziewięć kolejnych osób odniosło lżejsze obrażenia – poinformowało pogotowie South East Coast Ambulance Service.

Do wypadku doszło w czwartek krótko przed godz. 16 czasu lokalnego w pobliżu miejscowości Lewes, położonej na północny wschód od Brighton.

Z torów wypadły trzy wagony. W pociągu znajdowało się około 150 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani.

Pogotowie przekazało, że osoby niewymagające hospitalizacji przewieziono do pobliskiego ośrodka dla lokalnej społeczności.

Brytyjska Policja Komunikacyjna rozpoczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny wykolejenia.

Ruch kolejowy w rejonie wypadku został wstrzymany. Przewoźnicy informują o poważnych utrudnieniach dla pasażerów na trasach przebiegających przez East Sussex.