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Wyciekły dane pięciu tysięcy pilotów. Korzystali z jednego portalu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (12:43)

Dane osobowe pięciu tysięcy pilotów wyciekły - poinformował Duński Instytut Meteorologiczny (DMI). Korzystali oni z nordyckiego portalu z prognozami pogody o nazwie Northavimet.

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Wyciekły dane pięciu tysięcy pilotów. Korzystali z jednego portalu
Pilot w kabinie samolotu, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W opublikowanym w środę wieczorem oświadczeniu DMI podał, że nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do imion i nazwisk, informacji o obywatelstwie, adresów e-mail oraz numerów licencji pilotów

Jak podkreślono, poszkodowane osoby zostały poinformowane o incydencie i poproszone o zmianę haseł. 

Do incydentu doszło 22 października o godz. 12 po wykryciu luk w zabezpieczeniach oprogramowania PHP, jednego z najpopularniejszych na świecie. Wówczas wiele stron internetowych i portali, nie tylko w Danii, zostało wyłączonych na czas wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Instytut DMI postąpił podobnie, wyłączając swój serwis 22 października o godz. 14. 

 Sprawę zgłoszono duńskiej policji oraz organom nadzoru ochrony danych osobowych. 

Jak można przeczytać na stronie Northavimet, portal to system informacji meteorologicznych służący do planowania lotów w ośmiu krajach zrzeszonych w organizacji NAMCON (Northern-Europe Aviation Meteorology Consortium). Należą do niej: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Norwegia i Szwecja. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wyciek danych

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