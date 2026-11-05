Wyciekły dane pięciu tysięcy pilotów. Korzystali z jednego portalu

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Dane osobowe pięciu tysięcy pilotów wyciekły - poinformował Duński Instytut Meteorologiczny (DMI). Korzystali oni z nordyckiego portalu z prognozami pogody o nazwie Northavimet.

W opublikowanym w środę wieczorem oświadczeniu DMI podał, że nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do imion i nazwisk, informacji o obywatelstwie, adresów e-mail oraz numerów licencji pilotów.

Jak podkreślono, poszkodowane osoby zostały poinformowane o incydencie i poproszone o zmianę haseł.

Ataki na systemy chłodnicze w sklepach. Przyznali się do winy, ale... Duńska Agencja ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości poinformowała, że dwie prorosyjskie grupy hakerskie wzięły na siebie odpowiedzialność za cyberataki na systemy chłodnicze supermarketów w kilku krajach Europy.

Do incydentu doszło 22 października o godz. 12 po wykryciu luk w zabezpieczeniach oprogramowania PHP, jednego z najpopularniejszych na świecie. Wówczas wiele stron internetowych i portali, nie tylko w Danii, zostało wyłączonych na czas wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Instytut DMI postąpił podobnie, wyłączając swój serwis 22 października o godz. 14.

Sprawę zgłoszono duńskiej policji oraz organom nadzoru ochrony danych osobowych.

Jak można przeczytać na stronie Northavimet, portal to system informacji meteorologicznych służący do planowania lotów w ośmiu krajach zrzeszonych w organizacji NAMCON (Northern-Europe Aviation Meteorology Consortium). Należą do niej: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Norwegia i Szwecja.