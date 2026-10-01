Wychwalał Hitlera, miał zagrać w Rosji. Co z koncertem Kanye Westa?

RMF24

Po kilku tygodniach niepewności koncerty kontrowersyjnego amerykańskiego rapera Kanye Westa, zaplanowane na październik w Petersburgu, zostały odwołane - poinformowali organizatorzy, cytowani w czwartek przez portal BBC. Amerykański twórca budzi sporo kontrowersji, m.in. za sprawą swoich wypowiedzi na temat Adolfa Hitlera.

West, którego koncerty zostały zakazane w kilku europejskich miastach z powodu jego antysemickich wypowiedzi, miał wystąpić z dwoma koncertami na Gazprom Arenie. Obiekt poinformował jednak kilka tygodni po ogłoszeniu koncertów w połowie sierpnia, że wydarzenia nie odbędą się na jego terenie.

Decyzja zapadła „po telefonie z Moskwy”

Jak zauważył portal BBC, miał to być największy koncert zachodniego artysty od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Według rosyjskich mediów, cytowanych przez agencję AFP, decyzja o odwołaniu wydarzenia miała zapaść na szczeblu władz, po „telefonie z Moskwy”.

Przyjazd amerykańskiego muzyka wywołał w Rosji skrajne reakcje: niektórzy z zadowoleniem przyjmowali zapowiedź występu zachodniej gwiazdy, inni zwracali uwagę na antysemickie wypowiedzi Westa, w tym wychwalanie Adolfa Hitlera.

West spotkał się z ogromną krytyką m.in. za utwór „Heil Hitler” z 2025 roku, promujący nazizm. Odwołano jego koncerty w Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Czechach i we Włoszech, ale występy w Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Turcji i Albanii odbyły się zgodnie z planem.

Raper przeprasza

Raper próbuje odbudować swój wizerunek. W styczniu zamieścił reklamę w „Wall Street Journal”, przepraszając za swoje zachowanie, w tym za pochwały pod adresem Hitlera, które przypisał niezdiagnozowanemu urazowi mózgu i nieleczonej chorobie afektywnej dwubiegunowej.