Wybuch ładunku, nie żyje hiszpański policjant. Media: Służby szukają „El Ruso”

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Jeden funkcjonariusz zginął, a drugi został ciężko ranny po wtorkowym wybuchu ładunku ukrytego w plecaku w budynku mieszkalnym w Oviedo na północy Hiszpanii. Informację podała agencja EFE. Według źródeł policyjnych na obecnym etapie wykluczono terrorystyczne tło zdarzenia.

Służby na miejscu strzelaniny i wybuchu w hiszpańskim Oviedo (fot. Juan Vega/Europa Press/ABACAPRESS.COM)

Służby na miejscu strzelaniny i wybuchu w hiszpańskim Oviedo (fot. Juan Vega/Europa Press/ABACAPRESS.COM) / East News

Policja została wezwana do awantury w jednym z bloków. W trakcie zajścia padły strzały, a młoda kobieta odniosła obrażenia.

Jak przekazał Pedro Aguado, odpowiedzialny za komunikację policji w Asturii, sprawca strzelaniny zostawił na półpiętrze plecak, w którym zauważono migające światełko. Funkcjonariusze wynieśli go przed budynek, by ograniczyć zagrożenie dla mieszkańców. Podczas działań przy plecaku doszło jednak do eksplozji.

Ofiary wybuchu

W wyniku detonacji zginął podinspektor z jednostki psów służbowych Policji Krajowej. Ciężko ranny został natomiast funkcjonariusz wyspecjalizowany w rozbrajaniu ładunków wybuchowych. Lekarze musieli amputować mu nogę.

W eksplozji zginął również policyjny owczarek niemiecki.

Trwa obława na podejrzanego

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Służby zablokowały drogi prowadzące do Oviedo i ostrzegły mieszkańców, że poszukiwany mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny.

Rzeczniczka policyjnego związku zawodowego Laura Garcia poinformowała, że podejrzany miał zostać zlokalizowany. Według jej relacji zabarykadował się i posiada broń palną. Policja nie wyklucza też, że może mieć kolejne ładunki wybuchowe.

Portal „20 Minutos” podał, że policja zwróciła się do taksówkarzy o pomoc w poszukiwaniach głównego podejrzanego, znanego pod pseudonimem „El Ruso” (Rosjanin). Mężczyzna miał przyjechać na miejsce taksówką. Zatrzymano także jego partnerkę, obywatelkę Rosji, która jest przesłuchiwana.

Według EFE śledczy, biorąc pod uwagę bogatą kryminalną przeszłość podejrzanego, nie traktują obecnie zdarzenia jako ataku terrorystycznego. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli premier Pedro Sanchez oraz przedstawiciele opozycji.