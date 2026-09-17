Wybrano „najfajniejszą” dzielnicę na świecie. Do życia budzi się po zmroku

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Magazyn „Time Out” wybrał najfajniejsze dzielnice świata. Na pierwszym miejscu znalazła się Jongno 3-ga w Seulu, a najwyżej ocenioną europejską dzielnicą został Neos Kosmos w Atenach. W rankingu znalazły się także wyjątkowe miejsca w Glasgow, Rzymie, Walencji i Lizbonie.

Stare uliczki, nocne stragany i tłumy młodych. Ta dzielnica podbiła świat

Są sercem każdego miasta. To one stanowią o ich niepowtarzalnym kolorycie. Już od ośmiu lat magazyn „Time Out” przygotowuje zestawienie dzielnic, które wyróżniają się szczególną atmosferą, ofertą gastronomicznym i tworzą mikrospołeczności skupione wokół lokalnych księgarń, kawiarni czy sklepów. W tym roku na miano „najfajniejszej” zasłużyła dzielnica Seulu, Jongno 3-ga.

Unikatowy klimat zaklęty jest tu nie tylko w zabytkowej zabudowie, ale i detalach, które wyróżniają jej ulice od innych. Jednym z takich elementów są uliczne namioty i stragany z jedzeniem, które „budzą się po zmroku” i sprawiają, że w luźnej atmosferze można skosztować tu lokalnych przekąsek i przysmaków.

Miejsca, które kiedyś kojarzyły się wyłącznie z szybkim, tanim posiłkiem dla pracowników biurowych i robotników, dziś przyciągają osoby młodsze, które za pośrednictwem mediów społecznościowych napędzają popularność tej okolicy. Dopełnieniem Jongno 3-ga są unikatowe kawiarnie, pracownie artystyczne i warsztaty rzemieślnicze.

Street art i sieć kameralnych uliczek



Na drugim miejscu zestawienia uplasowała się dzielnica marakońskiej stolicy, Rabatu - L'Ocean. Rozciąga się wzdłuż oceanu. Wysadzana palmami promenada służy jako miejsce spotkań mieszkańców. L’Ocean zachwyca fasadami kamienic pokrytymi street artem oraz siecią kameralnych uliczek, gdzie można znaleźć lokalne inicjatywy, jak inspirowane surfingiem kawiarnie czy miejsca, gdzie odbywają się warsztaty kaligrafii arabskiej.

Trzecie miejsce zajmuje dzielnica Neos Kosmos w Atenach, położona między Akropolem a Ateńską Riwierą, która jest jednocześnie najfajniejszą europejską dzielnicą.

Obok tradycyjnych tawern i rzemieślniczych piekarni, znajdziemy tam nowoczesne restauracje autorskie i kawiarnie. Kluczowym punktem na kulturalnej mapie tej okolicy jest centrum sztuki Onassis Stegi, które regularnie organizuje wystawy i spektakle, ściągając bohemę oraz artystów z całego świata.

Pośród dzielnic reprezentujących europejskie stolice na uwagę zasługuje także Govanhill w Glasgow (miejsce 5), Eskwilin w Rzymie (10), Russafa w Walencji (11) i Sao Bento w Lizbonie (13).