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Wybory w USA bez międzynarodowej kontroli? OBWE alarmuje o złamaniu zasad

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (17:55)

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) poinformowała, że nie otrzymała zaproszenia do monitorowania nadchodzących wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych. To pierwszy taki przypadek w historii i – jak podkreślają przedstawiciele organizacji – poważne naruszenie międzynarodowych zobowiązań.

Wybory w USA bez międzynarodowej kontroli? OBWE alarmuje o złamaniu zasad
Zdjęcie ilustracyjne (fot. IMAGO/Richard B. Levine) /East News

W środę OBWE ogłosiła, że jej obserwatorzy nie zostali zaproszeni przez Stany Zjednoczone do monitorowania listopadowych wyborów do Kongresu. Organizacja zwraca uwagę, że taka sytuacja nie miała dotąd miejsca i określa ją jako bezprecedensową. 

Wspólny komunikat wydany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Zgromadzenie Parlamentarne OBWE podkreśla, że brak zaproszenia oznacza odejście od utrwalonej praktyki demokratycznej. Przedstawiciele OBWE przypominają, że monitorowanie wyborów przez niezależnych obserwatorów jest jednym z kluczowych elementów przejrzystości i wiarygodności procesu wyborczego.

Organizacja zaznacza, że decyzja władz USA stoi w sprzeczności z zobowiązaniami, jakie przyjęły wszystkie państwa członkowskie OBWE, w tym także Stany Zjednoczone. 

Wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych zaplanowane są na 3 listopada. W ich trakcie Amerykanie wybiorą cały skład Izby Reprezentantów oraz około jednej trzeciej członków Senatu. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wybory
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