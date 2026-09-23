Wybory w USA bez międzynarodowej kontroli? OBWE alarmuje o złamaniu zasad

RMF24

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) poinformowała, że nie otrzymała zaproszenia do monitorowania nadchodzących wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych. To pierwszy taki przypadek w historii i – jak podkreślają przedstawiciele organizacji – poważne naruszenie międzynarodowych zobowiązań.

W środę OBWE ogłosiła, że jej obserwatorzy nie zostali zaproszeni przez Stany Zjednoczone do monitorowania listopadowych wyborów do Kongresu. Organizacja zwraca uwagę, że taka sytuacja nie miała dotąd miejsca i określa ją jako bezprecedensową.

Wspólny komunikat wydany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Zgromadzenie Parlamentarne OBWE podkreśla, że brak zaproszenia oznacza odejście od utrwalonej praktyki demokratycznej. Przedstawiciele OBWE przypominają, że monitorowanie wyborów przez niezależnych obserwatorów jest jednym z kluczowych elementów przejrzystości i wiarygodności procesu wyborczego.

Organizacja zaznacza, że decyzja władz USA stoi w sprzeczności z zobowiązaniami, jakie przyjęły wszystkie państwa członkowskie OBWE, w tym także Stany Zjednoczone.

Wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych zaplanowane są na 3 listopada. W ich trakcie Amerykanie wybiorą cały skład Izby Reprezentantów oraz około jednej trzeciej członków Senatu.