Zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych w Niemczech został konserwatywny blok CDU/CSU, który uzyskał 28,6 proc. poparcia - poinformowała agencja dpa, powołując się na wstępne oficjalne dane opublikowane w nocy z niedzieli na poniedziałek przez Federalną Komisję Wyborczą. Drugie miejsce zajęła AfD, a trzecie SPD.

Friedrich Merz / Odd ANDERSEN/AFP / East News

W przedterminowych wyborach parlamentarnych w Niemczech zwycięstwo odniósł konserwatywny blok CDU/CSU, uzyskując 28,6 proc. głosów. Lider ugrupowania Friedrich Merz pretenduje do stanowiska kanclerza federalnego.

Partia Alternatywa dla Niemiec (AfD), określana jako populistyczna i skrajnie prawicowa, zajęła drugie miejsce z poparciem na poziomie 20,8 proc. W porównaniu z wyborami 2021 roku jest to dwukrotny wzrost.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) kanclerza Olafa Scholza uzyskała 16,4 proc. głosów, co jest dla tej partii najgorszym wynikiem w historii wyborów do Bundestagu.

Miejsca w parlamencie zapewnili sobie także Zieloni, na których głosowało 11,6 proc. wyborców oraz lewica (Linke) z poparciem 8,8 proc.

Liberalna Wolna Partia Demokratyczna (FDP) nie przekroczyła 5-procentowego progu wyborczego, zdobywając 4,3 proc. głosów, co oznacza, że ugrupowanie to nie wejdzie do Bundestagu.

Również Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) nie przełamał progu wyborczego, zdobywając 4,97 proc. głosów.

Niemieckie media podkreślają, że jeśli BSW ostatecznie nie wejdzie do parlamentu, konserwatyści i SPD mogą utworzyć rząd większościowy. W przeciwnym razie potrzebna będzie koalicja CDU/CSU, SPD i Zielonych.

Zełenski liczy na dalszą współpracę z Niemicami

"Gratuluję CDU/CSU i Friedrichowi Merzowi zwycięstwa w wyborach do Bundestagu. To wyraźny głos wyborców i widzimy, jak ważne jest to dla Europy" - napisał Wołodymyr Zełenski na platformie X.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że liczy na kontynuację współpracy z Niemcami na rzecz osiągnięcia "realnego" pokoju w Ukrainie, a także wzmocnienia Europy.

"Europa musi być w stanie się bronić (...) Europa potrzebuje wspólnych sukcesów, a sukcesy przyniosą jeszcze więcej jedności" - oświadczył prezydent Zełenski.

Lider FDP wycofuje się z aktywnej polityki

Przywódca niemieckiej FDP Christian Lindner ogłosił zakończenie kariery politycznej. "Wybory do Bundestagu przyniosły FDP porażkę, ale miejmy nadzieję, że oznaczają one dla Niemiec nowy początek. (..) Teraz wycofuję się z aktywnej polityki" - napisał w mediach społecznościowych.

Agencja dpa przypomina, że Lindner już wcześniej zapowiadał, że jeśli FDP nie wejdzie do Bundestagu, to wycofa się polityki.

46-letni Lindner pełnił funkcję federalnego ministra finansów pod rządami kanclerza Scholza aż do jego dymisji w listopadzie. Stanął na czele partii w 2013 roku, kiedy to FDP po raz pierwszy w historii RFN nie zdołała pokonać pięcioprocentowego progu w wyborach parlamentarnych.