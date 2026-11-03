Wybory połówkowe w USA. Daniel Fried w RMF FM: Nie będzie czerwonej fali

RMF24

Czerwonej fali nie będzie – mówi korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce, wpływowy waszyngtoński komentator i dyplomata z 40-letnim stażem w Departamencie Stanu. Czerwony to kolor republikanów, którzy dzisiejszej nocy mogą stracić większość na Kapitolu. Ekspert przewiduje, że świętować będą demokraci.

W USA odbędą się dziś „midterm elections", czyli wybory połówkowe. Amerykanie wybiorą m.in. wszystkich deputowanych Izby Reprezentantów (izby niższej parlamentu) i część składu Senatu (izby wyższej).

Ponadto w czasie wyborów połówkowych wybierani są gubernatorzy, stanowi prokuratorzy, przedstawiciele stanowych parlamentów oraz lokalnych władz.

Niebieska fala może być. Słaba niebieska fala jest też w ramach możliwości. Zobaczymy, ale najnowsze sondaże wskazują na to, że będzie fala dla demokratów – podkreśla w rozmowie z RMF FM Daniel Fried, prognozując porażkę partii prezydenta Donalda Trumpa.

Czy Donald Trump wytańczył republikanom zwycięstwo? Donald Trump w tej kampanii tańczył wiele razy. Ręce w górę, kilka charakterystycznych ruchów, uśmiech do publiczności. Kto śledził kampanię wyborczą I oglądał wiece Donalda Trumpa, ten wie, że ten taniec stał się już częścią jego politycznego…

Czy Trump może kwestionować wynik wyborów?

Utrata większości w Kongresie Stanów Zjednoczonych przez partię Donalda Trumpa oznaczać będzie, że ostatnie 2 lata prezydentury będą dla niego trudniejsze. Jak duże zmiany w układzie sił są realne zdaniem specjalistów?

Eksperci sądzą, że Izba Reprezentantów będzie w rękach demokratów, a Senat 50/50. Najnowsze sondaże są bardziej optymistyczne dla demokratów, nawet w Senacie. Ale zobaczymy, jak będą wyglądać wyniki za kilka godzin – tłumaczy były ambasador USA w Polsce.

RMF FM

Demokraci obawiają się, że po ewentualnej porażce Donald Trump może próbować podważyć wynik wyborów, tak jak zdarzało się to w przeszłości.

Bardzo chciałbym wykluczyć taki scenariusz, ale nie mogę. Jest możliwie, ale taka próba nie będzie udana, bo sądownictwo funkcjonuje u nas dobrze – ocenia Daniel Fried w RMF FM.

Nadchodzi okres po Trumpie

Zdaniem rozmówcy RMF FM wojna w Iranie mocno uderza w Partię Republikańską, a Donald Trump popełnił błędy w czasie kampanii. Czy dyplomata dostrzega wśród swoich rodaków oznaki zmęczenia Trumpem i jego polityką?

Trochę tak. Nadchodzi okres po Trumpie. Krok po kroku – wskazuje Fried. Odnosi się w ten sposób m.in. do faktu, że obecny prezydent USA nie będzie mógł już walczyć o kolejną reelekcję.

Według Frieda najciekawsza wyborcza potyczka odbędzie się w Teksasie, gdzie pierwszy raz od dziesięcioleci wygrać może członek Partii Demokratycznej. Inne kluczowe dla ostatecznego wyniku stany to zdaniem eksperta Ohio, Michigan, Teksas, Floryda czy Georgia.