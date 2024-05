Nie ma to jak grillowanie! Większość z nas czeka z utęsknieniem za tymi cudownymi potrawami. Grillować można mięso, warzywa, wędliny, a nawet sery! Sprawdź, jakie grille gazowe przygotowaliśmy dla Ciebie!

Grill gazowy Trendy 12251 niemieckiej marki Landmann wchodzący w skład serii Grill Chef. Grill wyposażony jest w 3 niezależne palniki oraz palnik boczny. Pozwoli na przygotowanie wyśmienitych dań nawet dla jednej osoby, a wtedy gdy trzeba, urządzisz z jego pomocą przyjęcie w ogrodzie. Wykonanie z kombinacji lakierowanej/emaliowanej blachy stalowej i stali szlachetnej inox. Grill wyposażony jest w 3 palniki ze stali nierdzewnej każdy o mocy 3,5 kW, co daje łączną moc 10,5 kW. Palniki posiadają emaliowane osłony. Palnik boczny o mocy 3,5 kW umożliwia tradycyjne gotowanie. Grill gazowy wyposażony jest także w półki boczne, które zapewniają dodatkową przestrzeń roboczą oraz zamykaną szafkę dolną, idealną do przechowywania akcesoriów grillowych czy butli gazowej.

Jest to doskonały wybór dla poczatkujących miłośników letniego grillowania. Prosta, ale bardzo solidna konstrukcja została wyposażona w szereg przemyślanych rozwiązań. Miejsca też nie zabraknie, ponieważ grill przeznaczony jest dla około 10 osób! Grill został wyposażony w trzy niezależne tubowe palniki ze stali szlachetnej, które są w pełni regulowane i zapewniają silne źródło ciepła. Dzięki dużej powierzchni grillowania - 55 x 40 cm - przygotujesz większą ilość jedzenia jednocześnie. Grill gazowy LANDMANN 12247 został wyposażony w 3 paniki o mocy 3,2 kW każdy. Dzięki temu w niezwykle łatwy i prosty sposób dostosujesz odpowiednią temperaturę podczas przygotowywania swoich potraw. Zapalenie palników jest bardzo łatwe. Odbywa się za pomocą poręcznego zapłonu piezoelektrycznemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniesz ryzyka poparzenia palców i konieczności używania źródeł otwartego ognia.

Broil King BK 310 jest przystosowany do polskich norm i ciśnienia gazu, co potwierdza certyfikat unijny CE, a jego produkcja odbywa się w Ameryce Północnej, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania. Palniki tubowe Wykonane z pojedynczej rury ze stali szlachetnej. Otwory po obu stronach palinka dwukrotnie zwiększają liczbę płomieni, przez co ulepszają rozprowadzenie ciepła. Dzięki opuszczanym półkom bocznym zaoszczędzisz ilość miejsca, gdy nie korzystasz z grilla gazowego. Tłuszcz to smak, więc robimy wszystko, żeby go odparować, nadmiar soków i tłuszczy, które nie zostały odparowane trafiają do łatwo dostępnej i prostej w czyszczeniu tacki. Dla ułatwionego czyszczenia można na niej umieścić tackę aluminiową, aby ją tylko wymienić.

Grill gazowy Activa California 19788 to doskonała propozycja dla entuzjastów grillowania, poszukujących wydajnego i funkcjonalnego urządzenia. Grill oferuje imponującą moc maksymalną wynoszącą 11,2 kilowata, z trzema głównymi palnikami i dodatkowym bocznym palnikiem, co jest idealne do przygotowywania różnorodnych potraw jednocześnie. Ruszty wykonane są ze stali emaliowanej, co zapewnia ich trwałość i łatwość w czyszczeniu. Model ten wyposażony jest w pokrywę z termometrem, co umożliwia dokładne kontrolowanie temperatury podczas grillowania. Duża powierzchnia grillowania o wymiarach 50 x 37 cm pozwala na obsłużenie większej ilości jedzenia, co jest idealne na rodzinnego grilla czy spotkania z przyjaciółmi. Dodatkowe wygody to m.in. kółka ułatwiające przemieszczanie oraz boczne półki, które są świetne do przechowywania narzędzi grillowych i przypraw.

Grill gazowy Koler Relish V1 w kolorze srebrnym to wydajne urządzenie, które z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników grillowania. Posiada pięć palników o łącznej mocy 16 kilowatów, co gwarantuje równomierne i szybkie rozprowadzenie ciepła. Konstrukcja grilla jest solidna i trwała, a jego ruszty wykonane są ze stali, co zapewnia ich długotrwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Grill wyposażony jest w pokrywę z termometrem, co umożliwia precyzyjne kontrolowanie temperatury podczas grillowania, a jego kółka ułatwiają przemieszczanie. Dodatkowym atutem są boczne półki, które zwiększają funkcjonalność, oferując dodatkową przestrzeń roboczą.

