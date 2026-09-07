Wulkan pokazał moc. Setki tysięcy pasażerów utknęły na lotniskach

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W wyniku gwałtownej erupcji wulkanu Anak Krakatau główny port lotniczy w Dżakarcie oraz co najmniej trzy inne lotniska w Indonezji pozostaną zamknięte do poniedziałkowego wieczoru. Zakłócenia w ruchu lotniczym dotknęły już ponad 270 tysięcy pasażerów.

„W związku ze wzmożoną aktywnością erupcyjną góry Anak Krakatau, operacje lotnicze w kilku portach zostały zawieszone” – przekazał w poniedziałek rano w mediach społecznościowych operator lotniska w Dżakarcie, firma Angkasa Pura.



Tylko w poniedziałek rano na stołecznym lotnisku Soekarno-Hatta odwołanych lub opóźnionych zostało 243 połączeń krajowych i międzynarodowych, co dotknęło blisko 30 tys. osób.

Problemy już od piątku

Wulkan uaktywnił się w piątek, wyrzucając lawę i wywołując eksplozje słyszalne z odległości setek kilometrów. Kolejne erupcje odnotowano w niedzielę. Wskutek tego wstrzymano tymczasowo ruch na ośmiu lotniskach.



Trudności występują również poza granicami kraju. Linie lotnicze Singapore Airlines, które odwołały wszystkie loty na lotnisko Soekarno-Hatta, zaproponowały trasę alternatywną przez Surabaję we wschodniej Jawie, jednak pasażerowie muszą samodzielnie zorganizować i opłacić podróż do lub z tego miasta.

Dlaczego nie można latać?

Wulkanologiczna Agencja Indonezji ostrzegła, że główne zagrożenie wiąże się z wyrzucaniem rozżarzonych skał, znacznymi opadami pyłu oraz potencjalnymi spływami lawy. Unoszący się w powietrzu popiół wulkaniczny stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla silników samolotów.



Indonezja leży w pacyficznym „pierścieniu ognia”, obszarze o wysokiej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. To jednak niejedyne zagrożenie związane z klęskami żywiołowymi, z którymi mierzy się ten archipelag. Od początku roku pożary strawiły ponad 200 tys. ha lasów i torfowisk.