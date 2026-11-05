„Wszyscy będą zachwyceni”. Trump: Porozumienie ws. Ukrainy może objąć całą Europę

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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji Władimira Putina, Kiriłłem Dmitrijewem. Według Trumpa wojna w Ukrainie może wkrótce się „rozstrzygnąć” i rozwiązanie może wymagać szerokiego zaangażowania Europy.

Spotkanie z wysłannikiem Putina

Podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu Trump ujawnił, że spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Kremla, Kiriłłem Dmitrijewem, który tego dnia był w Waszyngtonie na wydarzeniu zorganizowanym przez pierwszą damę Melanię Trump, poświęconym rozejmowi w Ołeszkach w Ukrainie.

Jednocześnie prezydent USA przekazał, że nie odbył tego dnia spotkania z przedstawicielami delegacji ukraińskiej, którzy również wzięli udział w tym wydarzeniu.

Czwartkowe wydarzenie było pierwszą od 2019 r. publiczną wizytą przedstawiciela rosyjskich władz w Białym Domu. Dmitrijew był już jednak w Białym Domu w 2025 r., kiedy przyjął go – bez obecności kamer – wysłannik Trumpa Steve Witkoff. Dmitrijew jako szef państwowego Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich jest objęty amerykańskimi sankcjami. Restrykcje te zostały jednak zawieszone, odkąd urzędnik bierze udział w negocjacjach dotyczących wojny w Ukrainie.

Perspektywa wielkiego porozumienia

Trump ocenił, że „rozstrzygnięcie” wojny w Ukrainie jest bardzo bliskie. Zaznaczył, że wypracowywane porozumienie może objąć nie tylko Ukrainę, ale całą Europę.

To będzie wielkie, piękne porozumienie i wszyscy będą zachwyceni – stwierdził prezydent USA.

Według Trumpa, do osiągnięcia porozumienia konieczne będzie szerokie zaangażowanie Europy.

To ⁠będzie wielkie porozumienie i ono obejmie więcej niż tylko Ukrainę... Mogę ​nawet powiedzieć, że może objąć całą Europę – powiedział Trump.

„Owocne i merytoryczne” rozmowy Jareda Kushnera

Z kolei wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner poinformował, że USA przeprowadziły w czwartek w Brukseli „owocne i merytoryczne” rozmowy z Ukrainą, NATO i europejskimi partnerami na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz szerszej architektury bezpieczeństwa europejskiego.

„Intensywnie współpracujemy ze wszystkimi stronami, aby znaleźć praktyczne rozwiązania, które pozwolą zakończyć tę wojnę i stworzyć fundamenty trwałego pokoju” – napisał Kushner na platformie X.

Jak dodał zięć Trumpa, celem USA jest „uwzględnienie obaw dotyczących bezpieczeństwa wszystkich stron poprzez praktyczne, wspólnie uzgodnione rozwiązania, które ograniczą ryzyko wybuchu kolejnego konfliktu”.

Podkreślił, że w przyszłym tygodniu w Abu Zabi Stany Zjednoczone zorganizują pierwsze od lutego trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem Ukrainy i Rosji. Negocjacje odbędą się w dniach 10–11 listopada.

Dodał, że Amerykanie współpracują z obiema stronami „nad opracowaniem konkretnych propozycji, które pozwolą nadać tym rozmowom jak najbardziej merytoryczny i konstruktywny charakter”.

W środę wysłannicy Trumpa – Kushner i Steve Witkoff – odbyli półtoragodzinną rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w ramach przygotowań do spotkania w Abu Zabi.