„Wstydź się”. Posłanka wpadła w szał i obrzuciła premiera jajkami

RMF24

Premier Kosowa Albin Kurti stał się celem niecodziennego protestu podczas sobotniej sesji parlamentu. Posłanka opozycji Time Kadrijaj rzuciła w niego jajkami, a nagranie z tej sytuacji obiegło internet. Incydent doprowadził do zawieszenia obrad i jeszcze bardziej pogłębił polityczny impas w kraju.

Posłanka rzuciła w Kurtiego co najmniej czterema jajkami, wykrzykując „wstydź się!”.

Przewodniczący posiedzenia nakazał przerwanie transmisji na żywo, podczas gdy służby rzuciły się na pomoc Kurtiemu.

Premier wydawał się jednak niezrażony tym wydarzeniem i stwierdził, że jeśli obrzucenie go jajkami jest ceną za dialog, to „chętnie ją zapłaci”.

Polityczny chaos w Kosowie

Premier został obrzucony jajkami po tym, jak poinformował parlamentarzystów, że potrzebuje więcej czasu na rozmowy z innymi partiami przed zaproponowaniem kandydata na spikera tego jednoizbowego parlamentu po czerwcowych przedterminowych wyborach.

W piątek upłynął konstytucyjny termin na wybór przewodniczącego parlamentu, co sprawia, że sytuacja polityczna w Kosowie ponownie pogrążyła się w niepewności.

Posłowie opozycji grożą podjęciem kroków prawnych w związku z wnioskiem Kurtiego o przedłużenie czasu na negocjacje. Nie wiadomo czy jego wniosek o odroczenie wyboru przewodniczącego parlamentu zostanie uwzględniony. Do przerwania obrad doszło zanim mogła zapaść decyzja w tej sprawie, a termin kolejnego posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.

Wyborczy maraton

Kosowo tkwi w politycznym impasie od prawie dwóch lat. Czerwcowe wybory zostały rozpisane po tym jak parlamentarne ugrupowania nie były w stanie porozumieć się w sprawie wyboru prezydenta po wygaśnięciu mandatu Vjosy Osmani. Były to trzecie wybory w ciągu niespełna półtora roku – po przeprowadzonym w terminie głosowaniu 9 lutego 2025 r. i kolejnym, przedterminowym, które odbyło się 28 grudnia.

Partia Samostanowienie premiera Kurtiego wygrała wybory 7 czerwca, uzyskując 43 proc. głosów, ale straciła wówczas większość parlamentarną zdobytą w grudniu 2025 r.

