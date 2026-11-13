Wstrzymano starty wszystkich samolotów w USA. „Względy bezpieczeństwa”

Ogólnokrajowe wstrzymanie startów oznacza, że maszyny znajdujące się już w powietrzu mogą kontynuować lot i lądować. Samoloty pozostające na lotniskach nie mogą jednak wystartować do odwołania.
FAA przekazała, że loty międzynarodowe będą rozpatrywane indywidualnie.
Krótko przed wydaniem ogólnokrajowej decyzji agencja wstrzymała ruch lotniczy w Chicago. Powodem również były problemy z komunikacją kontrolerów ruchu lotniczego.
„Wszelki ruch odlatujący powinien pozostać wstrzymany do odwołania” – podała FAA.
Reuters podaje za serwisem FlightAware, że w całym kraju zawieszono lub odwołano blisko 7000 lotów.
Nie ma na razie informacji, kiedy ruch może zostać przywrócony.
Drugi taki przypadek od zamachów z 11 września
To drugi przypadek ogólnokrajowego wstrzymania wszystkich odlotów w Stanach Zjednoczonych od zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku.
Poprzednia taka sytuacja miała miejsce w styczniu 2023 roku. FAA wstrzymała wtedy wszystkie krajowe odloty na niespełna dwie godziny.
Kongres USA zatwierdził w ubiegłym roku 12,5 mld dolarów na modernizację przestarzałego systemu łączności FAA.
W piątek FAA i Biały Dom zwróciły się do Kongresu o dodatkowe 30,1 mld dolarów na rozwiązanie kolejnych problemów w systemie zarządzania ruchem lotniczym.