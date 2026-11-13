Wstrzymano starty wszystkich samolotów w USA. Poważna awaria łączności

RMF24

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Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała w piątek ogólnokrajowy zakaz startów wszystkich samolotów. Decyzję uzasadniono „nadzwyczajnymi okolicznościami i względami bezpieczeństwa” - poinformowała agencja Reutera. Wcześniej informowano o poważnych problemach z łącznością w kontroli ruchu lotniczego.

Ogólnokrajowe wstrzymanie startów oznacza, że maszyny znajdujące się już w powietrzu mogą kontynuować lot i lądować. Samoloty pozostające na lotniskach nie mogą jednak wystartować do odwołania.

FAA przekazała, że loty międzynarodowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Krótko przed wydaniem ogólnokrajowej decyzji agencja wstrzymała ruch lotniczy w Chicago. Powodem również były problemy z komunikacją kontrolerów ruchu lotniczego.

„Wszelki ruch odlatujący powinien pozostać wstrzymany do odwołania” – podała FAA.

Reuters podaje za serwisem FlightAware, że w całym kraju zawieszono lub odwołano blisko 7000 lotów.

Jak przekazała FAA - w miarę przywracania działania centrów kontroli ruchu lotniczego samoloty będą mogły rozpoczynać loty po uzgodnieniu z centrum zarządzania systemem kontroli ruchu lotniczego.

Według wstępnych sygnałów problemy z komunikacją zaczęły ustępować w części miejsc.

Wstępne ustalenia wskazują, że ogólnokrajowe wstrzymanie startów samolotów w Stanach Zjednoczonych nie było efektem cyberataku – podała telewizja CNN, powołując się na źródła w policji.

Awaria łączności między pilotami a kontrolerami

Według FAA przyczyną decyzji była seria „następujących po sobie awarii łączności radiowej”. Chodzi o komunikację między pilotami a centrami kontroli lotów.

W chwili ogłoszenia ograniczeń w amerykańskiej przestrzeni powietrznej znajdowało się około tysiąca samolotów.

Analityk lotniczy Robert Mann ocenił, że jeśli zakaz startów utrzyma się do wieczora, przewoźnicy mogą potrzebować całego weekendu na uporządkowanie rozkładów lotów.

Drugi taki przypadek od zamachów z 11 września

To drugi przypadek ogólnokrajowego wstrzymania wszystkich odlotów w Stanach Zjednoczonych od zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

Poprzednia taka sytuacja miała miejsce w styczniu 2023 roku. FAA wstrzymała wtedy wszystkie krajowe odloty na niespełna dwie godziny.

Kongres USA zatwierdził w ubiegłym roku 12,5 mld dolarów na modernizację przestarzałego systemu łączności FAA.

W piątek FAA i Biały Dom zwróciły się do Kongresu o dodatkowe 30,1 mld dolarów na rozwiązanie kolejnych problemów w systemie zarządzania ruchem lotniczym.