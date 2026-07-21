Wstrząsające nagranie z Bolonii. Po śmierci Fakira wybuchły zamieszki

W poniedziałek wieczorem kilka tysięcy osób wyszło na ulice Bolonii, domagając się „sprawiedliwości dla Abderrahima Fakira”. Manifestacja miała pokojowy charakter, zwołał ją m.in. burmistrz Bolonii, wstrząśnięty tragedią. W pewnym momencie jednak około stuosobowa grupa oddzieliła się od manifestacji i starła z policją. Zamieszki trwały do później nocy.
Rannych zostało 64 policjantów, spłonęły dwa samochody.
Meloni chce wyjaśnienia okoliczności śmierci Fakira
We wtorek premier Giorgia Meloni powiedziała, że konieczne jest zbadanie wszelkich okoliczności śmierci Abderrahima Fakira, ale „nic nie może usprawiedliwiać przemocy wobec funkcjonariuszy organów ścigania”.
„Konieczne jest ustalenie odpowiedzialności (za śmierć Fakira – przy. red.) z najwyższą surowością. Prawdę należy ustalić z całą surowością, bez uprzedzeń i bez pobłażliwości wobec kogokolwiek” – napisała Meloni na X.
„Ci, którzy wykorzystali ten incydent jako pretekst do spustoszenia miasta, atakowania funkcjonariuszy i szerzenia przemocy nie szukali prawdy: szukali konfrontacji” – zastrzegła premier Włoch.
Pamięć o George'u Floydzie
Władze obawiają się, by bolońskie protesty nie przeniosły się do innych miast i nie zapoczątkowały całej serii zamieszek. Z relacji włoskich dziennikarzy wynika, że demonstranci skandowali antypolicyjne hasła, ale też klękali z uniesionymi pięściami, nawiązując tym samym do gestu kojarzonego z amerykańskim ruchem Black Lives Matter. Ten – przypomnijmy – ogarnął wiele miast USA po śmierci George'a Floyda w Minneapolis w 2020 roku. Czarnoskóry Amerykanin zginął w wyniku uduszenia podczas policyjnej interwencji.
Jeśli prawica chce importować model ICE, to nie jest do tego odpowiedni kraj – powiedział mediom Francesco Boccia z centrolewicowej Partii Demokratycznej.
Śmierć Abderrahima Fakira
Urodzony w Maroku Abderrahim Fakir zmarł w niedzielę.
Policja została wezwana do dzielnicy Pilastro: chodziło o zachowującego się agresywnie mężczyznę, który miał kopać w drzwi garaży. Funkcjonariusze mieli użyć wobec niego gazu pieprzowego.
Na nagraniu wideo, krążącym w internecie, widać dwóch policjantów siedzących na Fakirze, który leży twarzą do ziemi i krzyczy. Trzecia osoba przytrzymuje mu nogi, obok stoją ratownicy medyczni.
Około dwie minuty po rozpoczęciu nagrania Fakir przestaje się szamotać. Policjanci związują mu nadgarstki i kostki, a kiedy jeden z nich zauważa, że mężczyzna się nie rusza, uderza go dwa razy w policzek. Zanim podejdzie ratownik medyczny, Fakir jest już nieprzytomny – opisuje sytuację BBC.
Prokuratura w Bolonii wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Obejmuje ono dwóch policjantów oraz ratowników medycznych.
„Dlaczego zginął z rąk tych, którzy mieli obowiązek chronić jego życie?”
Według włoskich mediów rodzina Fakira przybyła do Włoch z Maroka ponad 30 lat temu. Od tego czasu mieszkała w pobliżu Bolonii, gdzie 42-letni Fakir prowadził małą firmę logistyczno-dostawczą.
Barbara Spinelli, prawniczka zajmująca się jego wnioskiem o zezwolenie na pobyt, napisała na Facebooku:
Fakir był pracowity, był życzliwy... Zadajcie sobie pytanie, dlaczego zginął z rąk tych, którzy mieli instytucjonalny obowiązek chronić jego życie.
Burmistrz Bolonii Matteo Lepore powiedział włoskiej gazecie „La Repubblica”, że każda osoba, która obejrzała wideo, była „zszokowana”. To on w poniedziałkowy wieczór zwołał pokojową demonstrację w centrum Bolonii i zaprosił siostrzenicę Fakira, aby dołączyła do niego na scenie.
Był moim wujkiem. Nie był numerem, nie był tematem wiadomości… był kochany. Zasługiwał na pomoc i wysłuchanie, i zasługiwał na godność – mówiła do zebranych Yossra Fakir.
Odnosząc się do późniejszych zamieszek, burmistrz Lepore powiedział, że widział w Bolonii „dwa różne place”.
Tysiące ludzi zebrało się pokojowo i spontanicznie, aby wyrazić swoje poparcie dla rodziny Abderrahima Fakira. Była też mniejsza grupa, „która sądzi, że może odpowiedzieć przemocą na przemoc”.