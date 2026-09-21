Współpraca z USA jeszcze bliższa? Nawrocki przekonuje m.in. do Centrum Serwisowego PAC-3

Polska już nie jest wyłącznie miejscem niższych kosztów – powiedział Nawrocki w poniedziałek. Dodał, że ambicją kraju jest rozwój wysokich technologii i innowacji.
Serwis amerykańskiego uzbrojenia w Polsce
Prezydent zaproponował utworzenie w Polsce regionalnego zaplecza serwisowego dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Podkreślił, że Warszawa chce nie tylko kupować uzbrojenie w USA, ale także uczestniczyć w jego produkcji i obsłudze.
Polska zabiega o ulokowanie Europejskiego Centrum Serwisowego PAC-3, wykorzystując istniejące kompetencje przemysłowe i udział krajowych zakładów w łańcuchu dostaw tego systemu – zaznaczył.
Hub gazowy oparty na LNG z USA
Nawrocki wskazał również na współpracę energetyczną, obejmującą budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz dostawy skroplonego gazu ziemnego z USA. Polska rozbudowuje infrastrukturę LNG i już odsprzedaje amerykański gaz Ukrainie.
Polska jest gotowa do tego, aby być hubem energetycznym dla całej Europy Środkowej i Wschodniej wspólnie z naszymi partnerami amerykańskimi – powiedział prezydent.
Energia, motoryzacja i farmacja
Prezydent zaproponował też przygotowanie listy wspólnych projektów przemysłowych. Miałyby one dotyczyć czystej energii dla przemysłu, elektroniki motoryzacyjnej niezależnej od dostaw z Chin oraz produkcji substancji czynnych dla europejskiego sektora farmaceutycznego.
W jego ocenie Polska może również odegrać większą rolę w przebudowie łańcuchów dostaw w motoryzacji i farmacji.
Port w Gdańsku bramą do regionu
Nawrocki zwrócił uwagę na potencjał portu w Gdańsku. Według niego może on stać się ważnym punktem przeładunkowym dla amerykańskich towarów trafiających do Europy Środkowej, a także zapleczem logistycznym dla przyszłej odbudowy Ukrainy.
Prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w USA w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.