Współpraca z USA jeszcze bliższa? Nawrocki przekonuje m.in. do Centrum Serwisowego PAC-3

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Prezydent Karol Nawrocki podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego w Nowym Jorku przedstawił propozycje pogłębienia współpracy gospodarczej i strategicznej z USA. Wskazał, że Polska może stać się ważnym miejscem dla amerykańskich inwestycji, technologii i kapitału w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wystąpienia w trakcie Polish-American Economic Summit w Instytucie Pileckiego w Nowym Jorku (fot. Radek Pietruszka)

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wystąpienia w trakcie Polish-American Economic Summit w Instytucie Pileckiego w Nowym Jorku (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Polska już nie jest wyłącznie miejscem niższych kosztów – powiedział Nawrocki w poniedziałek. Dodał, że ambicją kraju jest rozwój wysokich technologii i innowacji.

Serwis amerykańskiego uzbrojenia w Polsce

Prezydent zaproponował utworzenie w Polsce regionalnego zaplecza serwisowego dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Podkreślił, że Warszawa chce nie tylko kupować uzbrojenie w USA, ale także uczestniczyć w jego produkcji i obsłudze.

Polska zabiega o ulokowanie Europejskiego Centrum Serwisowego PAC-3, wykorzystując istniejące kompetencje przemysłowe i udział krajowych zakładów w łańcuchu dostaw tego systemu – zaznaczył.

Hub gazowy oparty na LNG z USA

Nawrocki wskazał również na współpracę energetyczną, obejmującą budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz dostawy skroplonego gazu ziemnego z USA. Polska rozbudowuje infrastrukturę LNG i już odsprzedaje amerykański gaz Ukrainie.

Polska jest gotowa do tego, aby być hubem energetycznym dla całej Europy Środkowej i Wschodniej wspólnie z naszymi partnerami amerykańskimi – powiedział prezydent.

Energia, motoryzacja i farmacja

Prezydent zaproponował też przygotowanie listy wspólnych projektów przemysłowych. Miałyby one dotyczyć czystej energii dla przemysłu, elektroniki motoryzacyjnej niezależnej od dostaw z Chin oraz produkcji substancji czynnych dla europejskiego sektora farmaceutycznego.

W jego ocenie Polska może również odegrać większą rolę w przebudowie łańcuchów dostaw w motoryzacji i farmacji.

Port w Gdańsku bramą do regionu

Nawrocki zwrócił uwagę na potencjał portu w Gdańsku. Według niego może on stać się ważnym punktem przeładunkowym dla amerykańskich towarów trafiających do Europy Środkowej, a także zapleczem logistycznym dla przyszłej odbudowy Ukrainy.

Prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w USA w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.