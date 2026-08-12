Wracali z kolacji, gdy uderzył piorun. 16 więźniów rannych

RMF24

Szesnastu więźniów zostało rannych w wyniku uderzenia pioruna na terenie zakładu karnego w amerykańskim stanie Ohio. Wszyscy osadzeni trafili do szpitala, przy czym jeden z nich został przetransportowany drogą lotniczą.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, gdy osadzeni wracali z kolacji - poinformowały władze zakładu karnego, cytowane przez ABC News.

Po uderzeniu pioruna pomocy medycznej wymagało 16 osadzonych. Wszyscy trafili do szpitala, przy czym jeden z więźniów został przetransportowany drogą lotniczą.

Nie podano, jaki jest stan poszkodowanych. Zaznaczono jednak, że nikt nie zginął.

Wspomniany zakład karny znajduje się około 50 kilometrów na południowy zachód od Cleveland w stanie Ohio. W placówce - działającej od 1988 roku - przebywa ponad 2 tysiące więźniów.