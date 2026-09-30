Wprowadzają kontrowersyjną zmianę na lotniskach. „Lekceważenie praw”

RMF24

Szykuje się zmiana na amerykańskich lotniskach. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) nie będą już mogli siedzieć podczas sprawdzania dokumentów tożsamości w punktach kontroli. „To lekceważenie praw i bezpieczeństwa pracowników” - kontratakuje związek zawodowy.

Jak poinformowała Agencji Bezpieczeństwa Transportu oraz główny związek zawodowy, funkcjonariusze agencji nie będą już mogli siedzieć podczas sprawdzania dokumentów tożsamości w punktach kontroli na lotniskach.

Związek zawodowy krytykuje, agencja odpowiada

Reuters podał, że związek zawodowy AFGE skrytykował tę decyzję i nazwał ją „lekceważeniem praw i bezpieczeństwa pracowników”.

Podkreślił, że krzesła są „podstawowym wsparciem ergonomicznym i elementem bezpieczeństwa dla funkcjonariuszy, którzy przez cały dzień stoją i chodzą po twardym podłożu”.

„Ta korzystna zmiana wzmacnia zarówno nasze działania na rzecz bezpieczeństwa, jak i zaangażowanie w zapewnienie przyjaznej obsługi oraz sprawia, że funkcjonariusze pozostają na nogach i zachowują czujność” – argumentuje agencja.

Tu prawie nikt nie ląduje. I tak wydadzą 100 milionów dolarów na remont lotniska Choć na co dzień rządzą tu miliony ptaków, a w ciągu ostatnich 18 lat wylądowało tu zaledwie 11 samolotów, to niewielkie „lotnisko widmo” na środku Pacyfiku przejdzie gigantyczny remont za 100 milionów dolarów. Kwota ta na pierwszy rzut oka wydaje…

Donald Trump uderzył w TSA

W kwietniu br. prezydent USA Donald Trump zaproponował redukcję zatrudnienia o ponad 9400 osób oraz cięcia w budżecie TSA o nieco ponad 1,5 mld dolarów (ok. 20 proc.). Agencja, która odpowiada za bezpieczeństwo na lotniskach, zatrudnia 60 tys. pracowników.

Trump zaproponował też, by mniejsze lotniska korzystały z usług prywatnych firm ochroniarskich. Pozwoliłoby na redukcję etatów w TSA o ponad 4500 stanowisk i stanowiłby pierwszy etap prywatyzacji agencji utworzonej po zamachach z 11 września 2001 roku.

Około 20 lotnisk, w tym w San Francisco, Kansas City i Sarasocie (na Florydzie), od lat korzysta z usług prywatnych pracowników ochrony zajmujących się kontrolą bezpieczeństwa.

Te lotniska budzą grozę. Tylko nieliczni piloci mogą tam lądować Lądowanie na betonowych filarach tuż nad przepaścią, silny wiatr boczny znoszący maszynę i sekundy na podjęcie kluczowej decyzji. Dla większości pasażerów to scenariusz z horroru, ale dla pilotów – wyliczona co do centymetra codzienność. Są na…

Tygodniami bez wynagrodzenia

Długotrwałe zawieszenie działalności rządu (tzw. shutdown) wiosną tego roku zmusiło 50 tys. pracowników TSA do pracy bez wynagrodzenia przez sześć tygodni.

Doprowadziło to do poważnych zakłóceń, w tym do wydłużenia czasu oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach do czterech godzin lub dłużej.