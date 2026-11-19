RMF24

Szwedzki Urząd Transportu zaliczył niecodzienną wpadkę – na nowych znakach drogowych informujących o dopuszczalnym obciążeniu mostów przez sprzęt wojskowy znalazł się symbol czołgu łudząco przypominający rosyjski T-80. Sprawa wywołała spore zamieszanie, szczególnie w kontekście niedawnego przystąpienia Szwecji do NATO.

W ostatnich dniach na 70-kilometrowym odcinku drogi między Boden a Morjaerv na północy Szwecji pojawiły się nowe znaki drogowe. Miały one informować o dopuszczalnym obciążeniu mostów dla ciężkiego sprzętu wojskowego, zgodnie ze standardami NATO. To ważny fragment infrastruktury, który w razie potrzeby ma służyć do szybkiego przerzutu wojsk w kierunku Finlandii.

Rosyjski czołg na szwedzkim znaku

Jak się jednak okazało, na znakach znalazł się symbol czołgu, który do złudzenia przypomina rosyjski model T-80. Na problem zwróciły uwagę szwedzkie siły zbrojne, ale dopiero po zamontowaniu znaków.

Pojazdy widoczne na znakach miały przedstawiać ogólny typ pojazdu gąsienicowego oraz pojazdu kołowego. Zauważyliśmy, że jeden z symboli uderzająco przypomina (rosyjski) czołg T-80 – przyznał Kristian Roll z dowództwa logistyki szwedzkiego wojska, cytowany przez „Svenska Dagbladet”.

NATO nie precyzuje, Szwedzi mają problem

Specyfikacja NATO dotycząca oznakowania MLC (Military Load Classification) nie określa dokładnego wyglądu ikon pojazdów na znakach. Wymaga jedynie, by podawać informacje o nośności dla różnych typów ciężkiego sprzętu. Szwedzi postanowili więc stworzyć własny symbol, ale – jak się okazało – inspiracja była niefortunna.

Leopard zamiast T-80?

Według podpułkownika Joakima Paasikiviego na znakach powinien pojawić się raczej niemiecki Leopard – najpopularniejszy w Europie model czołgu, wykorzystywany także przez szwedzką armię w wersji Stridsvagn 122. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem nowej wersji – Stridsvagn 123 z dłuższą lufą.

Po przystąpieniu do NATO w marcu 2024 roku Szwecja stała się ważnym krajem tranzytowym i państwem przyjmującym pomoc wojskową od sojuszników. Nowe oznakowanie dróg i mostów ma zapewnić sprawny transport ciężkiego sprzętu z Norwegii na wschód, do Finlandii. W Boden znajduje się jedna z najważniejszych baz wojskowych, która ma wzmacniać siły NATO w regionie.

Szwedzki Urząd Transportu zapowiedział już wymianę znaków. To nie tylko kwestia wizerunkowa, ale i praktyczna – w obecnej sytuacji geopolitycznej nawet symbol na znaku drogowym ma znaczenie.