Wpadka Amerykanów na światowej konferencji. Pokazali mapę, słuchacze zamarli

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Przedstawiciele Departamentu Stanu USA przyznali się do wpadki na światowej konferencji dotyczącej AIDS, która odbyła się w Rio de Janeiro. Przedstawiona przez Amerykanów mapa Afryki wywołała wśród słuchaczy konsternację.

Amerykanie chcieli pokazać państwa, z którymi podpisali nowe porozumienia dotyczące zdrowia. Reuters donosi, że każde z państw pokazanych na mapie znajdowało się w błędnym miejscu. Takie przedstawienie Afryki wywołało spore zaskoczenie wśród osób, które przysłuchiwały się prezentacji amerykańskiego rządu.

Według dziennikarzy Reutersa, slajd z mapą zawierał znak wodny świadczący o tym, że prawdopodobnie przy jego tworzeniu wykorzystano sztuczną inteligencję – a konkretnie narzędzie Open AI. Firma przygląda się tej sprawie.

Biorą pełną odpowiedzialność

Departament Stanu przyznał się do błędu. Amerykański rząd zadeklarował, że bierze „pełną odpowiedzialność” za zamieszanie jakie wywołało pokazanie mapy. Tłumaczono, że została ona przygotowana przez pracownika, który w pośpiechu poprawiał prezentację tuż przed konferencją.

Prelegentem podczas konferencji był Jeff Graham, główny wysłannik USA ds. zdrowia, który nadzoruje inicjatywę PEPFAR, czyli prezydencki plan pomocy w walce z AIDS. Nie odpowiedział on na prośby o komentarz.

Departament Stanu USA stwierdził, że dyskusje podczas konferencji były „merytoryczne i konstruktywne” pomimo kontrowersji związanych z mapą oraz że pozostaje zaangażowany w walkę z AIDS, dążąc do osiągnięcia dobrych rezultatów.

Pracownicy na bruk. Trump wycina całą agencję USAID Pracownicy Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) otrzymali informację o eliminacji stanowisk niewymaganych bezpośrednio przez prawo. Decyzja ta, jak podaje agencja Reutera, może prowadzić do zwolnienia niemal wszystkich…

Co było nie tak?

Mapę na platformie Substack jako pierwsza opublikowała ekspertka ds. Aids, Emily Bass. Później wielokrotnie ją udostępniono na LinkedIn, a także w innych mediach społecznościowych. Widać na niej, że Nigeria – w której USA mają rozmieszczonych kilkuset żołnierzy – przedstawiona została jako państwo bez dostępu do morza, znajdujące się tam, gdzie pustynia Sahara. Mozambik, który leży w południowo-wschodniej Afryce, został przeniesiony na Róg Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej – kraj znajdujący się w zachodniej części kontynentu - umieszczono na wschodzie.

Trump i programy pomocowe

„The Guardian” przypomina, że zeszłoroczna decyzja administracji Trumpa o wstrzymaniu finansowania programów pomocowych zakłóciła inicjatywy na całym świecie, ale podstawowe działania w ramach programu PEPFAR, takie jak dostarczanie leków ratujących życie, zostały w dużej mierze wznowione. Stany Zjednoczone ograniczają wydatki w innych obszarach PEPFAR - m.in. na profilaktykę, a także nadzór programów. Amerykanie planują też całkowite wycofanie programu z Republiki Południowej Afryki.