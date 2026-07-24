Wołodymyr Zełenski zapowiada wizytę w Waszyngtonie. Możliwe spotkanie z Donaldem Trumpem

RMF24

Wołodymyr Zełenski zamierza w przyszłym tygodniu odwiedzić Stany Zjednoczone – taką informację przekazała amerykańska aktywistka ruchu MAGA Laura Loomer. Prezydent Ukrainy ma pojawić się w Waszyngtonie na pogrzebie senatora Lindseya Grahama, a przy okazji może dojść do kolejnego spotkania z Donaldem Trumpem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską aktywistką Laurą Loomer ujawnił, że już w przyszłym tygodniu planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Loomer, związana z ruchem MAGA, poinformowała o tym na portalu X, powołując się na bezpośrednią rozmowę z ukraińskim przywódcą. Zełenski ma wziąć udział w pogrzebie senatora Lindseya Grahama, który od lat był jednym z najważniejszych amerykańskich polityków wspierających Ukrainę.

Możliwe spotkanie Zełenskiego z Trumpem

Według Loomer podczas wizyty w Waszyngtonie Zełenski może spotkać się z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Rozmowy obu polityków, które odbyły się w lutym 2025 roku, zakończyły się ostrą wymianą zdań – zarówno z Trumpem, jak i z wiceprezydentem J.D. Vance’em.

Zełenski w rozmowie z Loomer wspominał także o przełomowym momencie w relacjach z Trumpem. Do krótkiego, ale – jak podkreślił prezydent Ukrainy – historycznego spotkania doszło w kwietniu 2025 roku w Watykanie, podczas pogrzebu papieża Franciszka.

Po 15-20 minutach rozmowy zmieniliśmy nasze relacje – mówił Zełenski, podkreślając wagę tego wydarzenia.

Ostatnia wizyta Zełenskiego w USA

Prezydent Ukrainy ostatni raz odwiedził Stany Zjednoczone w grudniu 2025 roku. Wówczas spotkał się z Donaldem Trumpem w jego rezydencji na Florydzie. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim inicjatyw mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej.