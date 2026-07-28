Wołodymyr Zełenski już w USA. Kluczowe rozmowy z Donaldem Trumpem

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Priorytetem rozmów będzie wzmocnienie obrony przeciwrakietowej oraz strategiczna współpraca z USA. W planie wizyty jest także udział w ceremonii pogrzebowej senatora Lindseya Grahama.

We wtorek Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych, rozpoczynając serię spotkań na najwyższym szczeblu. Jak podkreślił ukraiński prezydent, najważniejszym tematem rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem oraz jego zespołem będzie kwestia obrony przeciwrakietowej przed zagrożeniem ze strony rosyjskich pocisków balistycznych. Zełenski nie ukrywa, że Ukraina liczy na wsparcie Stanów Zjednoczonych w tej kluczowej dla bezpieczeństwa sprawie.

Jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych. W planie są spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem oraz z osobami, które mogą wesprzeć naszą obronę. Priorytetem numer jeden jest obrona przeciwrakietowa przed pociskami balistycznymi oraz strategiczna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Pokój musi być bliżej – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

W obliczu trwającego konfliktu z Rosją, Ukraina konsekwentnie zabiega o pogłębienie współpracy z kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej. Stany Zjednoczone odgrywają tu dużą rolę.

Hołd dla senatora Grahama

Ważnym punktem wizyty Zełenskiego w USA będzie udział w ceremonii pogrzebowej republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Ukraiński prezydent podkreślił, że w imieniu całego narodu ukraińskiego odda hołd politykowi, który przez lata wspierał bezpieczeństwo i wolność nie tylko w regionie euroatlantyckim, ale i na całym świecie.

Oczywiście w imieniu całej Ukrainy uczcimy pamięć Lindseya Grahama i wspólnie ze wszystkimi uczestnikami ceremonii w Waszyngtonie przypomnimy jego wysiłki na rzecz bezpieczeństwa i wolności w regionie euroatlantyckim oraz innych częściach świata – zaznaczył Zełenski.