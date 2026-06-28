RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, w którym zostaną upamiętnione osoby walczące o wolność Ukrainy. „Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować” – powiedział Zełenski.

W niedzielę, podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy, prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział powstanie Panteonu Narodowego. To miejsce ma być symbolicznym uhonorowaniem wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność i niepodległość Ukrainy. W swoim wystąpieniu Zełenski podkreślił, że nikt nie będzie narzucał Ukraińcom, jakich bohaterów mają szanować.

„Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować” – mówił prezydent, wyraźnie akcentując prawo narodu do samodzielnego kształtowania własnej pamięci historycznej.

Zełenski zaznaczył, że zgłoszony przez niego projekt zakłada, że nazwiska wszystkich bohaterów – zarówno tych z dawnych wieków, jak i współczesnych – „zostaną na zawsze zapisane w historii Ukrainy”. Podkreślił, że to wyraz szacunku dla tych, którzy bronili ojczyzny, a także manifestacja prawa Ukraińców do własnej tożsamości.

Kontrowersje po nadaniu imienia „Bohaterów UPA”

Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Zbrojnych Ukrainy. Uzasadniał to chęcią przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz docenieniem zasług żołnierzy w obronie niepodległości kraju.

Ta decyzja spotkała się z ostrą reakcją ze strony polskich władz. Premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki wyrazili swoje niezadowolenie, a ten ostatni zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W odpowiedzi Zełenski odesłał odznaczenie do Warszawy, co tylko zaogniło sytuację.

Fala rezygnacji z odznaczeń i dyplomatyczne gesty

Na decyzję polskich władz zareagowali również inni ukraińscy politycy. Byli prezydenci Ukrainy – Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko – zrzekli się Orderu Orła Białego, a wysokiej rangi urzędnicy, w tym minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oraz ambasador w Polsce Wasyl Bodnar, oddali polskie odznaczenia państwowe. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zwrot ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Mądrego.

Sytuacja ta doprowadziła do dalszego ochłodzenia stosunków. Zełenski i Sybiha nie pojawili się na ważnej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, a ukraińską delegacją kierowała premier Julia Swyrydenko.

Historia, która dzieli

Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) od lat są kością niezgody w relacjach polsko-ukraińskich. W polskiej pamięci historycznej UPA jest odpowiedzialna za zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu w 1943 roku, które uznawane są za ludobójstwo. Według polskich historyków, oddziały UPA przeprowadziły wówczas skoordynowane ataki na około 150 polskich miejscowości.