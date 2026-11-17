RMF24

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W obwodzie kemerowskim na Syberii rozbił się wojskowy samolot transportowy An-12 — podał niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na kanał 112. Według nieoficjalnych informacji maszyna zapaliła się w trakcie lotu.

Kanały Telegram 112 i Baza przekazały, że samolot stanął w ogniu przed katastrofą. 112 twierdzi, że zginęła cała załoga.

Nie ma jednak potwierdzonych informacji o liczbie osób znajdujących się na pokładzie. Według różnych doniesień mogło ich być od 5 do 17.

Zginęło wszystkie 17 osób na pokładzie – poinformował natomiast dziennik „Izwiestija”.

Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Serediuk poinformował jedynie, że w pobliżu Jagunowa doszło do „incydentu lotniczego”. Nie podał szczegółów dotyczących typu maszyny, ofiar ani przyczyn katastrofy.

Jagunowo znajduje się w sąsiedztwie lotniska w Kemerowie.

Według Bazy brane są pod uwagę trzy możliwe przyczyny katastrofy: awaria pompy paliwa, wyciek nafty, który spowodował pożar, oraz awaria układu hydraulicznego.