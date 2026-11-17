Kanały Telegram 112 i Baza przekazały, że samolot stanął w ogniu przed katastrofą. 112 twierdzi, że zginęła cała załoga.
Nie ma jednak potwierdzonych informacji o liczbie osób znajdujących się na pokładzie. Według różnych doniesień mogło ich być od 5 do 17.
Zginęło wszystkie 17 osób na pokładzie – poinformował natomiast dziennik „Izwiestija”.
Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Serediuk poinformował jedynie, że w pobliżu Jagunowa doszło do „incydentu lotniczego”. Nie podał szczegółów dotyczących typu maszyny, ofiar ani przyczyn katastrofy.
Jagunowo znajduje się w sąsiedztwie lotniska w Kemerowie.
Według Bazy brane są pod uwagę trzy możliwe przyczyny katastrofy: awaria pompy paliwa, wyciek nafty, który spowodował pożar, oraz awaria układu hydraulicznego.