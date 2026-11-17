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W obwodzie kemerowskim na Syberii rozbił się wojskowy samolot transportowy An-12. Zginęło wszystkie 19 osób na pokładzie – poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo obrony.

"Transportowy samolot wojskowy An-12 rozbił się w obwodzie kemerowskim podczas zwykłego lotu. Maszyna spadła w niezamieszkanym miejscu. Na pokładzie było 19 osób (...) i wszystkie zginęły" - podał resort w komunikacie.

Kanały Telegram 112 i Baza przekazały, że samolot stanął w ogniu przed katastrofą.

Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Serediuk poinformował wcześniej, że w pobliżu Jagunowa doszło do „incydentu lotniczego”.

Jagunowo znajduje się w sąsiedztwie lotniska w Kemerowie.

Według Bazy brane są pod uwagę trzy możliwe przyczyny katastrofy: awaria pompy paliwa, wyciek nafty, który spowodował pożar, oraz awaria układu hydraulicznego.

Według ministerstwa przyczyną katastrofy mogła być usterka techniczna.