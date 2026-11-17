"Transportowy samolot wojskowy An-12 rozbił się w obwodzie kemerowskim podczas zwykłego lotu. Maszyna spadła w niezamieszkanym miejscu. Na pokładzie było 19 osób (...) i wszystkie zginęły" - podał resort w komunikacie.
Kanały Telegram 112 i Baza przekazały, że samolot stanął w ogniu przed katastrofą.
Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Serediuk poinformował wcześniej, że w pobliżu Jagunowa doszło do „incydentu lotniczego”.
Jagunowo znajduje się w sąsiedztwie lotniska w Kemerowie.
Według Bazy brane są pod uwagę trzy możliwe przyczyny katastrofy: awaria pompy paliwa, wyciek nafty, który spowodował pożar, oraz awaria układu hydraulicznego.
Według ministerstwa przyczyną katastrofy mogła być usterka techniczna.