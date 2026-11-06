Wojsko do domu. Szykuje się wyjście z Libanu, są tam m.in. Polacy

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Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie (UNIFIL) zapowiedziały w czwartek stopniowe ograniczanie personelu oraz przygotowania do opuszczenia kraju. Misja ma zakończyć działalność wraz z wygaśnięciem mandatu, czyli 31 grudnia 2026 roku – podał portal L'Orient Today.

Libańskie władze zabiegały o przedłużenie mandatu UNIFIL, w którego skład wchodzi także polski kontyngent wojskowy. Bejrut obawia się, że odejście sił ONZ stworzy lukę w systemie bezpieczeństwa na południu Libanu.

„Rada Bezpieczeństwa rozważa opcje na okres po zakończeniu mandatu UNIFIL” – przekazała misja ONZ. Podkreślono przy tym, że „decyzje w sprawie wszelkich przyszłych ustaleń należą do Rady Bezpieczeństwa”.

UNIFIL zapewnił, że do końca obowiązywania mandatu będzie nadal realizował codzienne zadania.

Izrael krytykował skuteczność misji

Jak przypomniał portal The Times of Israel, Izrael od lat zarzucał UNIFIL, że misja nie wywiązała się ze swoich podstawowych obowiązków. Argumentował, że w tym czasie Hezbollah zbudował rozległą infrastrukturę wojskową w rejonie granicy z Izraelem.

Premier Libanu ostrzega Hezbollah

W środę premier Libanu Nawaf Salam wezwał wspierany przez Iran Hezbollah, by nie doprowadzał do ponownego wciągnięcia kraju w regionalny konflikt. Ostrzeżenie padło w kontekście możliwego wznowienia amerykańskich ataków na Iran – podała agencja AFP.

Ponawiam swoje ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą wciągnięcie Libanu w kolejną lekkomyślną awanturę, służącą interesom stron trzecich – powiedział szef rządu. Nie zgodzimy się na to, by nasz kraj po raz kolejny stał się areną cudzych konfliktów – dodał.

Od końca czerwca walki między Izraelem a Hezbollahem wyraźnie osłabły. Było to związane z porozumieniem amerykańsko-irańskim oraz ramowymi ustaleniami Libanu i Izraela. Przewidują one zawieszenie broni, uzależnione od rozbrojenia Hezbollahu wycofywanie wojsk izraelskich oraz rozmieszczenie armii libańskiej na południu kraju.