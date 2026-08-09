Wojna USA z Iranem otwiera „okno okazji” dla Rosji i Chin. Kurczą się zapasy pocisków

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Wojna USA z Iranem poważnie uszczupliła amerykańskie zapasy zaawansowanego uzbrojenia, co – zdaniem ekspertów – może na lata osłabić potencjał militarny Stanów Zjednoczonych. Sytuacja ta stwarza nowe możliwości dla Rosji i Chin, zauważa „New York Times”, a skutki odczuwają już sojusznicy Waszyngtonu, w tym Ukraina.

Jak informuje „New York Times”, intensywne działania wojenne przeciwko Iranowi pochłonęły tysiące kosztownych pocisków i znacznie uszczupliły zapasy rakiet obrony powietrznej USA. Pentagon przerzucił na Bliski Wschód okręty, samoloty i systemy przeciwlotnicze z Europy i Azji, co ograniczyło możliwości amerykańskich sił zbrojnych w tych kluczowych regionach.

Pentagon uspokaja, eksperci ostrzegają

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewnia, że USA dysponują „więcej niż wystarczającą siłą ognia”, by przeprowadzić każdą operację na świecie. Podkreśla też, że amerykański przemysł zbrojeniowy zwiększa produkcję i rozbudowuje zakłady.

Jednak eksperci cytowani przez „NYT” są sceptyczni. Tom Karako z Center for Strategic and International Studies określa skalę zużycia uzbrojenia mianem „pokoleniowego unicestwienia środków konwencjonalnego odstraszania”. Według niego odbudowa arsenałów może potrwać nawet kilka lat.

Ryzyko dla Europy i Azji

USA wykorzystały w wojnie z Iranem ponad 1500 pocisków przechwytujących Patriot. Obecne zapasy wynoszą mniej niż 1700, a uzupełnienie braków może potrwać ponad dwa lata. Niemal wyczerpano także zapasy niektórych pocisków dalekiego zasięgu, kluczowych w ewentualnym konflikcie z Rosją lub Chinami.

Eksperci ostrzegają, że tak poważne niedobory mogą wpłynąć na kalkulacje strategiczne Moskwy i Pekinu.

Ukraina już odczuwa skutki

Ograniczenie amerykańskich zapasów przekłada się na spadek dostaw uzbrojenia dla sojuszników. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że liczba rakiet obrony powietrznej dostarczanych przez Zachód spadła w tym roku trzykrotnie w porównaniu z 2025 rokiem.

„Okno okazji” dla Rosji i Chin

„NYT” zwraca uwagę, że wojna z Iranem może stworzyć Moskwie i Pekinowi „okno okazji”. Rosja korzysta na ograniczeniu dostaw uzbrojenia Ukrainie, a Chiny mogą uznać osłabienie amerykańskich zapasów w regionie Indo-Pacyfiku za sprzyjającą okoliczność w kontekście Tajwanu.

Eksperci ostrzegają, że im dłużej potrwa konflikt, tym poważniejsze będą problemy z amunicją, a „okno okazji” dla rywali USA – coraz większe.

Dara Massicot z Carnegie Endowment for International Peace ostrzegła, że obserwowane przez Moskwę trudności USA ze zwiększeniem produkcji mogą zmienić rosyjską ocenę własnej siły wobec NATO.