„Wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa”. Mocne słowa na forum ONZ

Podczas środowej debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha ostro skrytykował polityków, którzy twierdzą, że wojna w Ukrainie ich nie dotyczy.
Nawet w Europie niektórzy politycy wciąż twierdzą, że to nie ich wojna. Muszą być ślepi. Rosja już toczy wojnę z Europą: podpalenia, zabójstwa, cyberataki, dezinformacja, ingerencja w wybory, wykorzystywanie energii, żywności i migranci jako broni, drony i rakiety przekraczające przestrzeń powietrzną NATO – wyliczał Sybiha.
Ukraiński minister podkreślił, że działania Rosji nie mają już charakteru hybrydowego. To nie jest hybrydowe. Porzućcie to słowo. Wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa – zaznaczył, apelując do europejskich liderów o zmianę podejścia do zagrożenia ze strony Moskwy.
Sybiha zwrócił uwagę, że Rosja przestała być globalnym mocarstwem, a stała się „globalnym problemem”, który wymaga wspólnego, międzynarodowego rozwiązania.
Przypomniał także o dramatycznej sytuacji mieszkańców miejscowości Oleszki, gdzie ludność pod rosyjską okupacją nie ma dostępu do żywności i leków. W swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń z historii Ukrainy, przywołując przykład wielkiego głodu z lat 30. XX wieku.
Za wojnę w Ukrainie płaci sama Rosja
Rosję skrytykował także szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot, który oskarżył przywódcę Rosji o ataki na państwa europejskie, ale zaznaczył, że cenę za wojnę płaci też sama Rosja.
Kto płaci cenę za to szaleństwo? (...) sama Rosja, unicestwiona, zrujnowana, izolowana z powodu wojny, której pragnął tylko jeden człowiek (...) Upór jednego człowieka skazał już na śmierć 500 tys. Rosjan, którzy nie mieli nic do powiedzenia w tej sprawie. Zginęli na wojnie, która nie jest ich (wojną), w kraju (Ukrainie), który nie jest ich (krajem) - powiedział minister.
Rosja Władimira Putina jest zrujnowana, jest teraz Rosją inflacji i stagflacji - podkreślił, dodając, że kraj ten „racjonuje sprzedaż paliwa w większości swoich regionów”.
Barrot przyznał też, że cenę za „kolonialną” agresję Rosji płacą też - obok Ukrainy - najuboższe państwa ze względu na to, że atakowane są statki eksportujące ukraińską żywność. Wezwał do „podwójnego moratorium”, tj. wstrzymania ataków na obiekty infrastruktury energetycznej oraz na statki na Morzu Czarnym.
W debacie wziął również udział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski.