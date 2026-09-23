„Wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa”. Mocne słowa na forum ONZ

RMF24

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nie szczędził ostrych słów pod adresem polityków, którzy bagatelizują zagrożenie ze strony Rosji. Wskazał, że działania Moskwy wobec Europy nie mają już charakteru hybrydowego, a kontynent znalazł się w stanie otwartej konfrontacji. W debacie wziął również udział szefowie MSZ Polski i Francji: Radosław Sikorski i Jean-Noel Barrot.

Podczas środowej debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha ostro skrytykował polityków, którzy twierdzą, że wojna w Ukrainie ich nie dotyczy.

Nawet w Europie niektórzy politycy wciąż twierdzą, że to nie ich wojna. Muszą być ślepi. Rosja już toczy wojnę z Europą: podpalenia, zabójstwa, cyberataki, dezinformacja, ingerencja w wybory, wykorzystywanie energii, żywności i migranci jako broni, drony i rakiety przekraczające przestrzeń powietrzną NATO – wyliczał Sybiha.

Ukraiński minister podkreślił, że działania Rosji nie mają już charakteru hybrydowego. To nie jest hybrydowe. Porzućcie to słowo. Wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa – zaznaczył, apelując do europejskich liderów o zmianę podejścia do zagrożenia ze strony Moskwy.

Sybiha zwrócił uwagę, że Rosja przestała być globalnym mocarstwem, a stała się „globalnym problemem”, który wymaga wspólnego, międzynarodowego rozwiązania.

Przypomniał także o dramatycznej sytuacji mieszkańców miejscowości Oleszki, gdzie ludność pod rosyjską okupacją nie ma dostępu do żywności i leków. W swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń z historii Ukrainy, przywołując przykład wielkiego głodu z lat 30. XX wieku.

Za wojnę w Ukrainie płaci sama Rosja

Rosję skrytykował także szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot, który oskarżył przywódcę Rosji o ataki na państwa europejskie, ale zaznaczył, że cenę za wojnę płaci też sama Rosja.

Kto płaci cenę za to szaleństwo? (...) sama Rosja, unicestwiona, zrujnowana, izolowana z powodu wojny, której pragnął tylko jeden człowiek (...) Upór jednego człowieka skazał już na śmierć 500 tys. Rosjan, którzy nie mieli nic do powiedzenia w tej sprawie. Zginęli na wojnie, która nie jest ich (wojną), w kraju (Ukrainie), który nie jest ich (krajem) - powiedział minister.

Rosja Władimira Putina jest zrujnowana, jest teraz Rosją inflacji i stagflacji - podkreślił, dodając, że kraj ten „racjonuje sprzedaż paliwa w większości swoich regionów”.

Barrot przyznał też, że cenę za „kolonialną” agresję Rosji płacą też - obok Ukrainy - najuboższe państwa ze względu na to, że atakowane są statki eksportujące ukraińską żywność. Wezwał do „podwójnego moratorium”, tj. wstrzymania ataków na obiekty infrastruktury energetycznej oraz na statki na Morzu Czarnym.

W debacie wziął również udział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski.