Wojna o Kongres USA. Elon Musk otwiera portfel

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Elon Musk planuje kolosalne wsparcie finansowe dla Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA – donosi serwis Axios. Multimilioner w 2024 roku przeznaczył ponad 260 mln dolarów na kampanię prezydencką Donalda Trumpa. Obecnie republikanie kontrolują Senat, jak i Izbę Reprezentantów, ale sondaże dają szanse demokratom na wygraną w tzw. wyborach połówkowych.

Elon Musk skoncentruje się na mobilizowaniu wyborców i reklamie cyfrowej – relacjonuje Axios. Chodzi o wyborców, którzy zazwyczaj są mniej skłonni do głosowania w roku, w którym nie odbywają się wybory prezydenckie.

Super PAC: reaktywacja

By zaangażować się w kampanię wyborczą, multimilioner reaktywuje swój super PAC, poprzez który wspierał Trumpa w wyborach prezydenckich, finansując m.in. akcję namawiania zwolenników republikanów do głosowania. Opłacani przez Muska aktywiści dotarli wtedy do 10 mln gospodarstw - przypomina portal.

Super PAC (Political Action Committee) to komitet wyborczy, który nie przekazuje zebranych pieniędzy sztabowi kandydata, lecz sam przeznacza je na akcje, mające go wesprzeć podczas kampanii wyborczej.

Super PAC Muska, zwany America PAC, nie ujawnia na razie jakie środki przeznaczy na wybory środka kadencji, wiadomo jedynie, że będą one bardzo istotne. Zważywszy, że wsparcie dla Trumpa w 2024 r. uczyniło z Muska największego donatora w ramach pojedynczego cyklu wyborczego w historii USA, należy oczekiwać, że obiecana pomoc finansowa będzie kolosalna - ocenia Axios.

Finansowa przewaga republikanów

Republikanie już teraz mają przewagę finansową nad demokratami rzędu 300 mln dolarów, i to nie licząc 400 mln dolarów zgromadzonych przez super PAC samego Trumpa zwany MAGA Inc. Toteż partia prezydenta liczy na to, że budżet wyborczy pozwoli jej odwrócić widoczny w sondażach trend, który faworyzuje Partię Demokratyczną - wyjaśnia portal.

America PAC był kluczowym partnerem (...) naszych operacji w 2024 roku, i jego powrót w 2026 roku to kolosalny zastrzyk dla Republikanów w całym kraju (...). Znów przechytrzymy naszych oponentów i bezwzględnie zrealizujemy naszą misję - zapowiada w rozmowie z Axiosem doradca prezydenta James Blair.

Elon Musk już w grudniu 2025 roku zaczął wspierać dużymi sumami kampanie wyborcze republikanów walczących o miejsca w Izbie Reprezentantów i w Senacie w wyborach środka kadencji oraz o zachowanie przewagi w obu izbach.

Wtedy też najbogatszy człowiek świata poinformował osoby zbliżone do wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, że rozważa wykorzystanie części swoich zasobów finansowych na wsparcie go, jeśli zdecyduje się kandydować na prezydenta w 2028 roku.

Kogo Amerykanie wybiorą w listopadzie?

Wybory połówkowe (ang. midterm elections) to wybory parlamentarne w USA, które odbywają się dokładnie w połowie czteroletniej kadencji prezydenta.

Najbliższe odbędą się 3 listopada. Amerykanie wybierać będą całą Izbę Reprezentantów (wszystkie 435 mandatów, kadencja trwa 2 lata) 1/3 Senatu (33 mandaty; kadencja trwa 6 lat), władze lokalne (m.in. gubernatorów większości stanów).