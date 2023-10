Przez całą noc wojska izraelskie atakowały cele w Strefie Gazy. Zniszczone zostały bloki mieszkalne, meczet oraz podziemne tunele, którymi bojownicy Hamasu przedostają się na teren Izraela. Równocześnie na terenie tego kraju wciąż trwają walki. Od soboty, kiedy Hamas przeprowadził atak na Izrael, zginęło ponad 1100 osób. Według lokalnych władz w Stefie Gazy zginęło 413 osób, po stronie izraelskiej 700, z czego 73 żołnierzy. To pokazuje skalę ofiar wśród cywilów. Poniżej znajdziecie podsumowanie tego, co dzieje się w wojnie na Bliskim Wschodzie.

Zniszczenia w Tel Awiwie / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Tunele ze Strefy Gazy: Terroryści z Hamasu nadal są w stanie przenikać przez granicę

Rzecznik prasowy Sił Obronnych Izraela (IDF), generał brygady Daniel Hagari, poinformował, że na terytorium Izraela nadal znajdują się terroryści oraz że armia bada wykorzystywanie wydrążonych przez nich tuneli ze Strefy Gazy - podał portal I24.

Potwierdza to inny rzecznik Richard Hecht. Granica ze Strefą Gazy wciąż nie jest szczelna, Hamas nadal może przerzucać broń i ludzi - oświadczył.

Nocne uderzenie na Strefę Gazy - 1000 celów

W nocy Izrael uderzył w ponad 1000 celów w Strefie Gazy - poinformowała agencja AP. Naloty zrównały z ziemią znaczną część miasta Bajt Hanun na północnym wschodzie Strefy Gazy, wykorzystywaną przez Hamas jako bazę wypadową do ataków. Nie ma na razie informacji o ofiarach, a większość populacji liczącej dziesiątki tysięcy prawdopodobnie uciekła wcześniej.

"Znacząca" liczba jeńców w wziętych do niewoli przez Hamas

Dwie grupy terrorystyczne, Hamas i Islamski Dżihad, podały, że wzięły do niewoli ponad 130 osób z Izraela i przewiozły je do Strefy Gazy. Twierdzą, że zostaną one wymienione na Palestyńczyków więzionych przez Izrael.

Wiadomo, że wśród jeńców znajdują się żołnierze i cywile, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, głównie Izraelczycy, ale także osoby innych narodowości.

Izraelskie wojsko podało, że liczba jeńców jest "znacząca".

Marek Matusiak w RMF FM: Zemsta Izraela musi być szybka i spektakularna

Nie wiemy, jak będzie wyglądać odpowiedź izraelska. Wiadomo, że musi być szybka, spektakularna, odbudowująca wiarygodność państwa i wobec własnych obywateli i potencjał odstraszania Izraela wobec innych przeciwników. Nie może być to to samo, co w przeszłości - mówił Marek Matusiak, koordynator projektu Izrael - Europa Ośrodka Studiów Wschodnich w Porannej rozmowie w RMF FM o izraelskiej odpowiedzi na sobotni atak Hamasu. Przyznał, że należy spodziewać się ogromnych strat wśród Palestyńczyków.

Opisywał, że ataki rakietowe ze strony Gazy w stronę Izraela są upiorną normalnością izraelską. Wiedzą, jak zareagować, są procedury, systemy obrony powietrznej. Nikt nie spodziewał się ataku lądowego. Przez wiele godzin państwo Izrael nie kontrolowało swoich przygranicznych terytoriów, gdzie uzbrojeni bojownicy robili, co chcieli - mówił gość w RMF FM.

To kolosalne zaskoczenie - dodał.