„Wojna lapońska” ich poruszyła. Wszyscy chcą to zobaczyć

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Finowie masowo ruszyli do kin. Takiej oglądalności w pierwszych dniach projekcji od dawna nie miał w Finlandii żaden film. „Wojna lapońska” w weekend weszła na ekrany i przyciągnęła już ponad 80 tys. widzów.

To największa oglądalność fińskiego filmu w tej dekadzie w pierwszych dniach projekcji - podało w poniedziałek wieczorem radio Yle.

Film fińsko-niemieckiej produkcji wyświetlany jest obecnie w ponad 150 kinach na terenie całego kraju.

To nieocenione, że Finowie zainteresowali się tą opowieścią, która jest również częścią fińskiej historii - skomentował reżyser Aku Louhimies.

By zabić jednego, pozwolono umrzeć 500 osobom. Ten film wstrząsnął światem Od piątku w polskich kinach można oglądać dokument „NAZA” – obraz, który już zdążył wywołać międzynarodową debatę i wywołał falę oburzenia w Izraelu. Twórcy filmu, Yuval Abraham i Rachel Szor, postanowili pokazać światu, jak działa system zabijania…

Akcja „Wojny lapońskiej”

Akcja „Wojny lapońskiej”, zrealizowanej w konwencji dramatu wojennego, rozgrywa się pod koniec II wojny światowej w fińskiej części Laponii.

Głównym bohaterom przypada mierzyć się z konsekwencjami rozejmu moskiewskiego, w wyniku którego Finlandia zwróciła się przeciwko Niemcom, swoim niedawnym sojusznikom w walce z Sowietami i zmusiła ich do wycofania się z północnych terenów.

Narodowe Święto Weterana

Podczas II wojny światowej Finlandia próbowała odzyskać wschodnie tereny, utracone na rzecz ZSRR w trakcie wojny zimowej (1939-1940), prowadząc tzw. wojnę kontynuacyjną (1941-1944). Korzystała przy tym ze wsparcia III Rzeszy; użyczała też wojskom niemieckim część swojego terytorium w Laponii.

Ostatnie jednostki niemieckie, stosując taktykę spalonej ziemi, wycofały się z Finlandii 27 kwietnia 1945 r. na stronę północnej Norwegii, przez górzyste tereny w okolicy Kilpisjarvi. Zakończenie wojny lapońskiej, trwającej od 15 września 1944 r., uznawane jest również za ostatni dzień II wojny światowej dla fińskiego wojska. Dla upamiętnienia jej zakończenia oraz początku czasów pokoju, wydarzenie to obchodzone jest w Finlandii jako Narodowe Święto Weterana.

Na początku 2027 r. zaplanowana jest premiera „Wojny lapońskiej” w Szwecji. Później film ma być dystrybuowany także w Niemczech oraz innych krajach Europy. Aku Louhimies ma też w swoim dorobku m.in. ekranizację wojny zimowej pt. „Żołnierz nieznany” z 2017 roku.