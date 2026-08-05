Wodę do schroniska dostarczają śmigłowcem. Alpejskie źródła wysychają

„Nowy wymiar” kryzysu w górach
W ostatnich tygodniach schroniska górskie położone w Alpach stoją w obliczu bezprecedensowego kryzysu wodnego. Jak podkreślają przedstawiciele Niemieckiego Związku Alpejskiego, „obecnie mamy niedobory wody w prawie wszystkich schroniskach”, a sytuacja ta została określona przez rzecznika organizacji, Juliana Rohna, jako „nowy wymiar” problemu. W praktyce oznacza to konieczność wprowadzenia ostrych środków zaradczych i ścisłego racjonowania zasobów.
30 euro za minutę. Ekstremalnie drogi ratunek z nieba
Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów obecnego kryzysu jest sytuacja w schronisku Blaueishütte koło Berchtesgaden. Aby zapewnić funkcjonowanie kuchni i zaopatrzenie turystów w wodę pitną, konieczne stało się jej dostarczanie helikopterem.
Koszty takich operacji są bardzo wysokie – minuta lotu helikoptera to wydatek rzędu 30 euro, a sam przelot do schroniska kosztuje nawet 600 euro – wylicza „Der Spiegel”.
Suche toalety zamiast prysznica. Nowa codzienność na szlaku
Podobne trudności zgłaszają także inne schroniska w regionie. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby wyschły górskie źródła. Choć gospodarze schronisk przygotowywali się już wcześniej na ewentualność ograniczenia zasobów wodnych i opracowywali plany awaryjne, tempo, w jakim sytuacja się pogarsza, zaskoczyło wszystkich.
W wielu schroniskach łazienki są zamknięte, a tradycyjne toalety są zastępowane toaletami przenośnymi.
Turyści mogą korzystać z wody pitnej jedynie w butelkach plastikowych.
Dlaczego w Alpach brakuje wody? Winne zmiany klimatyczne
Schroniska w Alpach niemieckich i austriackich są zaopatrywane w wodę głównie z powierzchniowych zasobów pochodzących z opadów lub topniejących lodowców. Zmiany klimatyczne powodują jednak, że zasobów tych jest z roku na rok coraz mniej. Wysokogórskie schroniska szczególnie boleśnie odczuwają skutki tych zmian – wysychające źródła często oznaczają konieczność kosztownych przebudów i wdrażania alternatywnych rozwiązań.
Gospodarze i turyści muszą zmierzyć się z nową, bardziej wymagającą rzeczywistością, w której woda pitna staje się dobrem luksusowym, a korzystanie z łazienek czy pryszniców wymaga planowania i wyrzeczeń.
„Prosimy o zrozumienie naszej sytuacji!” – apelują zarządcy schronisk, podkreślając, że obecny kryzys wymaga solidarności i odpowiedzialności ze strony wszystkich odwiedzających góry.