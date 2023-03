Polski ambasador RP przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś alarmuje nawet, że "machina sankcyjna stanęła w miejscu".

Zapis o sankcjach, które udało się wpisać, oznacza, że nawet jeżeli zmianie ulegają akcenty w podejściu do sankcji, to nadal nikt nie wyklucza możliwości ich użycia.

Polska i kraje bałtyckie niezmiennie zabiegają o kolejne sankcje. Ich zdaniem wciąż można nimi objąć różne gałęzie rosyjskiej gospodarki, np. diamenty czy paliwo nuklearne.

W sprawie pułapu cenowego na ropę, Polska i Litwa chcą, by obniżono o około 10 dolarów ustaloną w grudniu cenę baryłki rosyjskiej ropy transportowanej do krajów spoza Unii Europejskiej drogą morską. Propozycja Polski i Litwy oznacza zredukowanie dochodów Rosji ze sprzedaży tego surowca co najmniej o 650 mln dolarów miesięcznie.

Zapis o kontynuowaniu prac nad pułapem cenowym na ropę otwiera drogę do negocjacji w tej sprawie. Oczywiście zgodę musi także wyrazić grupa krajów G7, a zwłaszcza Stany Zjednoczone.

W grudniu uzgodniono, że w połowie marca nastąpi przegląd ceny ustalonej na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Do tej pory takiego przeglądu nie było.