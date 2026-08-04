Włosi sprytnie naginają prawo. Wykorzystują do tego polskie tablice

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W rejonie Neapolu coraz częściej można spotkać samochody, motocykle i skutery z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie oznacza to jednak napływu polskich turystów. Wielu włoskich kierowców korzysta z zagranicznych numerów, aby obniżyć koszty utrzymania pojazdów.

Sprawie przyjrzał się serwis Moto.pl.

Powodem wspomnianego zjawiska są wysokie ceny ubezpieczeń we Włoszech. W Neapolu i okolicach roczna polisa OC może kosztować około 600 euro, a pełne ubezpieczenie skutera nawet 2000 euro (włączając AC). Dla wielu właścicieli pojazdów to kwoty przekraczające wartość samego sprzętu.

Sposobem na oszczędności stały się polskie, czeskie i bułgarskie tablice rejestracyjne. W 2025 roku we włoskim rejestrze pojazdów zagranicznych odnotowano ponad 68 tysięcy polskich numerów, z czego większość przypadała na region Neapolu.

Sprytne, ale czy bezpieczne?

Mechanizm działania polega na przekazywaniu pojazdów zagranicznym pośrednikom, którzy rejestrują je np. w Polsce, a następnie udostępniają włoskim kierowcom na podstawie umów najmu lub użyczenia. Dzięki temu można płacić tańsze ubezpieczenie, unikać części włoskich opłat oraz za nic mieć wykroczenia zarejestrowane przez fotoradar – tłumaczy cytowany serwis.

Problem w tym, że część takich praktyk może opierać się na fikcyjnych umowach, fałszywych polisach i nielegalnym wykorzystaniu tablic.

Oszczędności wiążą się jednak z dużym ryzykiem. Kierowcy mogą stracić pojazd w razie bankructwa agencji, która im go „wypożyczyła”, otrzymać wysoką grzywnę, a w przypadku fałszywego ubezpieczenia zostać zmuszeni do samodzielnego pokrycia szkód po wypadku, które mogą sięgać setek tysięcy euro.

Włoskie władze zapowiadają zaostrzenie kontroli i zmianę przepisów.