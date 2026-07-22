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Włosi powiedzieli: basta. Wprowadzili kontrowersyjny zakaz na plaży

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (20:48)

Złe wieści dla turystów, którzy planowali umilić sobie czas spędzony we włoskim Riva del Garda przy grze w siatkówkę czy piłkę nożną na plaży. Jak informuje dziennik „Bild” władze tego popularnego wśród obcokrajowców kurortu postanowiły zmienić obowiązujące przepisy i wprowadzić zakaz gier z użyciem piłki.

Włosi powiedzieli: basta. Wprowadzili kontrowersyjny zakaz na plaży
Plaża - zdjęcie poglądowe

Dziennik informuje także, że nowe - znacznie bardziej restrykcyjne niż dotychczas - przepisy obejmują plaże usytuowane od południe od ścieżki rowerowej między Punta Lido a Porto San Nicolo. 

Włosi wprowadzili zakaz gry w piłkę na plaży. Oto powód

Wiadomo, że zakaz będzie obowiązywał do 27 września. Jak zauważa „Bild” nowy przepis nie dotyczy odcinków między plażami Torbole a Riva del Garda, gdzie wprowadzono zakaz. 

Nie jest jednak tak, że rygorystyczne zasady korzystania z tej włoskiej plaży są całkowitą nowością w tym miejscu. Niemiecki dziennik podkreśla, że wcześniej również obowiązywał zakaz gry w piłkę, lecz dotyczył określonych sytuacji. Konkretnie wtedy, gdy na plaży był „duży tłok” turystyczny.

I to - jak pisze „Bild” - okazało się zgubne dla właścicieli kurortu. Wypoczywający tam turyści dość swobodnie podchodzili bowiem do tego przepisu, często - według subiektywnej oceny - interpretując znaczenie pojęcia „zatłoczonej plaży”.  W konsekwencji nierzadko dochodziło do konfliktów między turystami. 

Co oferuje turystom ten kurort?

Władze postanowiły więc wyjść problemowi naprzeciw i wprowadziły jednoznaczny zakaz gry w piłkę - bez rozgraniczenia na to, czy plaża jest pełna, czy nie. Zmianę przepisów tłumaczą licznymi skargami, jakie otrzymywali od wczasowiczów. 

Riva del Garda leży nad północnym brzegiem jeziora Garda. W sezonie letnim ten kurort chętnie odwiedzają turyści z zagranicy. Można tam znaleźć liczne hotele, restauracje, czy bary.

Źródło: RMF24
Tagi: Włochy plaża zakaz

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