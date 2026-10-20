Włosi masowo rejestrują samochody w Polsce. „Proceder włoski” kosztował już 40 mln zł

RMF24

Wartość szkód wyrządzonych we Włoszech przez nieubezpieczone pojazdy z polskimi tablicami rejestracyjnymi osiągnęła już 40 milionów złotych w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku. Zjawisko to, określane mianem „procederu włoskiego”, narasta z roku na rok, a włoskie władze wprowadzają nowe przepisy, by ograniczyć skalę problemu.

Narastający problem nieubezpieczonych pojazdów

Zauważył to każdy, kto odwiedził południowe Włochy, a szczególnie Neapol i region Kampanii – na włoskich drogach jest nietypowo dużo aut i motocykli na polskich tablicach rejestracyjnych. Nie jest to jednak efekt masowych wycieczek Polaków, a przejaw oszczędności Włochów. Samochody są rejestrowane w Polsce ze względu na niższe koszty ubezpieczenia. Część takich pojazdów porusza się bez ważnej polisy OC, a koszty szkód obciążają polski system ubezpieczeń komunikacyjnych.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wskazuje, że skala zjawiska szybko rośnie. W 2024 r. odnotowano 514 szkód spowodowanych przez nieubezpieczone pojazdy z polskimi rejestracjami, a ich wartość wyniosła 6,9 mln zł. W 2025 r. liczba szkód wzrosła do około 1,3 tys., a wartość wypłat do 18,4 mln zł.

Włoski rząd chce walczyć z wykorzystywaniem polskich tablic

Włoska Rada Ministrów zauważa problem i reaguje. 13 października przyjęto projekt nowego kodeksu drogowego, który ma ograniczyć wykorzystywanie zagranicznych rejestracji do unikania kosztów użytkowania samochodów we Włoszech. Zgodnie z projektem pojazdy z zagranicznymi tablicami poruszające się po włoskich drogach przez ponad 30 dni będą musiały być ubezpieczone zgodnie z włoskimi przepisami. Przewidziano także zaostrzenie sankcji za jazdę bez obowiązkowego OC, w tym możliwość zakazu dalszego użytkowania pojazdu.

Według PBUK nowe przepisy mają również zobowiązać właścicieli takich pojazdów do rejestracji we włoskim systemie REVE (Rejestr Pojazdów Zagranicznych – przyp. RMF FM), co ma ułatwić identyfikację samochodów wykorzystywanych do obchodzenia lokalnych regulacji oraz kontrolę obowiązkowego ubezpieczenia.

PBUK ocenia, że proponowane zmiany są ważnym krokiem w kierunku ograniczenia procederu, choć ich skuteczność będzie zależała od ostatecznego kształtu przepisów i ich egzekwowania.