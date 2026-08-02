Włoscy żołnierze z polskim wsparciem weszli na pokład tankowca floty cieni

RMF24

Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego weszli w niedzielę na pokład objętego sankcjami UE tankowca „Toa Payoh”, zaliczanego do rosyjskiej „floty cieni”. Do akcji doszło w pobliżu włoskiej wyspy Pantelleria. W trwającej około dwóch godzin operacji, prowadzonej na wodach międzynarodowych, wsparcia udzielił m.in. polski samolot patrolowy.

Do inspekcji doszło z pokładu Thaon di Revel – flagowego okrętu misji Unii Europejskiej EUNAVFOR MED Irini. Jak wyjaśniły włoskie media, grupa żołnierzy dokonała desantu na pokład jednostki z helikoptera. Głównym celem działań była weryfikacja przynależności państwowej statku.

Cała operacja odbyła się na wodach międzynarodowych w ramach unijnego mandatu. Działania kontrolne, prowadzone przy wsparciu polskiego samolotu patrolowego oraz greckiego okrętu, trwały około dwóch godzin i zakończyły się bez incydentów, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Z informacji przekazanych przez włoski resort obrony wynika, że kapitan Toa Payoh początkowo odmówił wykonania poleceń inspekcji.

Skontrolowany tankowiec Toa Payoh jest objęty sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską i aktualnie pływa pod banderą Kamerunu. Z ustaleń wynika, że jednostka wypłynęła 16 lipca z portu Cotonou w Beninie i kieruje się do Stambułu.

Niedzielny abordaż nie był pierwszą tego typu akcją unijnych sił w ostatnim czasie. Wcześniej, 20 lipca, w ramach operacji Irini przeprowadzono kontrolę na pokładzie innego tankowca – Mv South Star.

Czym jest rosyjska flota cieni?

Określenie „flota cieni” odnosi się do sieci starszych tankowców, które często charakteryzują się nieprzejrzystą strukturą właścicielską i regularnie zmieniają bandery. Według państw Zachodu jednostki te wykorzystywane są przez Rosję do utrzymywania dochodów z eksportu surowców z pominięciem sankcji nałożonych po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Misja EUNAVFOR MED Irini została utworzona przez Unię Europejską w 2020 roku w celu nadzorowania przestrzegania embarga ONZ na dostawy broni do Libii. W późniejszym czasie państwa członkowskie rozszerzyły jej mandat, przyznając prawo do przeprowadzania inspekcji statków podejrzewanych o posługiwanie się fałszywymi lub nielegalnie zarejestrowanymi banderami.