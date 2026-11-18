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Włoski rząd domaga się wyjaśnień od władz Ukrainy po tym, jak cała delegacja eurodeputowanych Ruchu Pięciu Gwiazd została umieszczona na liście osób „antyukraińskich” przez ukraińską organizację Myrotworec. Wicepremier i szef MSZ Antonio Tajani podkreśla, że sprawa jest monitorowana ze „szczególną uwagą”, a Włochy oczekują poszanowania zasad demokracji i wolności słowa.

Cała delegacja eurodeputowanych opozycyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd znalazła się na liście osób uznanych za „antyukraińskie” przez ukraińską organizację Myrotworec. Jak podaje włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wicepremier i szef resortu Antonio Tajani zwrócił się do ambasadora Włoch na Ukrainie, Carlo Formosy, z poleceniem uzyskania oficjalnych wyjaśnień od władz w Kijowie.

Centrum Myrotworec to ukraińska strona internetowa oraz powiązana z nią organizacja pozarządowa, która prowadzi publiczną bazę danych osób uznawanych przez jej twórców za „wrogów Ukrainy”. Włoscy eurodeputowani znaleźli się na tej liście z powodu sprzeciwu wobec wysyłania broni na Ukrainę. Jak wyjaśnili administratorzy serwisu, politykom zarzucono „szerzenie rosyjskiej propagandy” oraz działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego Ukrainy.

Sprawę nagłośnił włoski dziennik „La Repubblica”, cytując szefa Ruchu Pięciu Gwiazd, byłego premiera Giuseppe Conte, który ostrzegł przed ryzykiem powstania „prawdziwych list proskrypcyjnych” wymierzonych w osoby opowiadające się za wynegocjowanym zakończeniem konfliktu, a nie kolejnymi dostawami broni.

W odpowiedzi na te doniesienia, Antonio Tajani podkreślił, że „wolność słowa i poszanowanie pluralizmu politycznego są fundamentalnymi zasadami demokracji, które muszą być zawsze chronione”. Włoski resort spraw zagranicznych zapewnił, że sprawa jest monitorowana ze „szczególną uwagą”, a Włochy „będą nadal wspierać Ukrainę, zaznaczając jednocześnie wagę zagwarantowania pełnego poszanowania swobód demokratycznych oraz prerogatyw wybranych przedstawicieli w instytucjach europejskich”.