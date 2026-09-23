Włochy wracają do atomu. Parlament przyjął ustawę

RMF24

Włoski parlament ostatecznie uchwalił ustawę otwierającą drogę do powrotu produkcji energii jądrowej. Przepisy mają odtworzyć ramy prawne dotyczące budowy i działania elektrowni atomowych, zamkniętych po referendum z 1987 roku. Premier Giorgia Meloni nazwała decyzję „odważną i rozsądną”.

Projekt został przyjęty przez Senat, a wcześniej przez Izbę Deputowanych. Ustawa upoważnia rząd do wydawania dekretów regulujących produkcję energii nuklearnej.

Przepisy mają objąć m.in. zasady budowy i eksploatacji elektrowni, produkcję wodoru z wykorzystaniem energii jądrowej, gospodarowanie wypalonym paliwem, kwestie bezpieczeństwa oraz działanie organów kontrolnych.

Minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin zapowiedział, że dekrety wykonawcze powinny zostać wydane do końca roku.

Włochy zrezygnowały z energetyki jądrowej po referendum przeprowadzonym w 1987 roku. Głosowanie odbyło się rok po katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Nowa ustawa nie oznacza natychmiastowego uruchomienia reaktorów. Ma jednak stworzyć podstawy prawne, które umożliwią realizację takich inwestycji w przyszłości.

Meloni: Mniejsza zależność od zagranicy

Premier Giorgia Meloni podkreśliła we wpisie na platformie X, że Włochy importują obecnie energię elektryczną wytwarzaną w elektrowniach jądrowych w państwach sąsiednich, choć same nie mogą jej produkować.

Według szefowej włoskiego rządu powrót do atomu ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, ograniczyć zależność od zagranicznych dostawców i zmniejszyć podatność na skutki międzynarodowych kryzysów energetycznych.

Meloni wskazała również na potrzebę zapewnienia stabilnych, niskoemisyjnych źródeł energii. Jej zdaniem zapotrzebowanie na prąd będzie rosło m.in. wraz z rozwojem centrów danych oraz technologii sztucznej inteligencji.

Premier zaznaczyła, że rząd stawia na technologie nowej generacji, a szczegółowe regulacje będą dotyczyć m.in. norm bezpieczeństwa, systemu zezwoleń, gospodarki odpadami i współpracy z regionami.