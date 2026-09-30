Właściciel Botewu Płowdiw zastrzelony. Policja szuka sprawcy

RMF24

Bułgarski biznesmen Ilijan Filipow, właściciel piłkarskiego Botewu Płowdiw i założyciel firmy transportowej PIMK, został zastrzelony w środę w Płowdiwie – podało bułgarskie radio publiczne BNR, powołując się na resort spraw wewnętrznych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego zabójstwa.

Do zabójstwa doszło około godz. 1 w nocy, czyli o północy czasu polskiego, na prywatnej posesji biznesmena w dzielnicy Christo Smirnenski w Płowdiwie.

Według wstępnych ustaleń śledczych 53-letni Filipow został postrzelony w głowę i zginął na miejscu.

Prokurator okręgowa w Płowdiwie Wania Christewa poinformowała na konferencji prasowej, że badane są wszystkie możliwe wersje wydarzeń oraz motywy zbrodni.

Policja w Płowdiwie, wspierana przez funkcjonariuszy Głównej Dyrekcji Policji Narodowej, rozpoczęła obławę za sprawcą lub sprawcami zabójstwa.

Na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta ustawiono punkty kontrolne. Funkcjonariusze sprawdzali podejrzane pojazdy. Zabezpieczono także nagrania z kamer monitoringu, a śledczy poszukują świadków.

Dotąd nie poinformowano ani o zatrzymaniu podejrzanych, ani o ustaleniu motywu zabójstwa.

Kilka godzin wcześniej był na meczu reprezentacji

Do zbrodni doszło kilka godzin po tym, jak Filipow oglądał na stadionie należącym do jego klubu spotkanie reprezentacji Bułgarii z Estonią. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Filipow przejął większościowy pakiet akcji Botewu Płowdiw w czerwcu 2025 roku. Spłacił wtedy niemal 3,5 mln euro zadłużenia, które pozostało po poprzednich władzach klubu. Wspierał również dokończenie przebudowy stadionu.

Ilijan Filipow był założycielem i szefem PIMK – jednej z największych firm transportowych w Bułgarii. Przedsiębiorstwo działa również w branży budowlanej.