Władze Izraela: Terrorysta próbował rozbić samolot

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Izrael Katz, minister obrony Izraela stwierdził, że incydent z udziałem samolotu Flydubai był próbą ataku i że napastnik miał jeden cel: rozbicie samolotu. „Jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego pilota i najwyraźniej próbował rozbić samolot z pasażerami na pokładzie” – potwierdził premier Benjamin Netanjahu. Pilot został aresztowany, przesłuchują go Saudyjczycy.

Samolot, którym podróżowało około 180 osób, w większości Izraelczyków, przymusowo wylądował w Tabuku w Arabii Saudyjskiej.

Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Flydubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty – oświadczył w środę minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir.

Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie – oznajmił minister.

Izrael Katz, minister obrony Izraela, stwierdził, że była to „próba ataku dżihadystycznego”, a napastnik miał jeden cel: rozbicie samolotu.

Netanjahu zabrał głos

Głos zabrał również premier Izraela Benjamin Netanjahu.

„Podczas lotu, gdy samolot zbliżał się do Izraela, jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego pilota i najwyraźniej próbował rozbić samolot, mając na pokładzie pasażerów” – przekazał premier w oświadczeniu.

Pilot, który dokonał ataku nożem, został aresztowany i jest obecnie przesłuchiwany przez władze saudyjskie – przekazał Netanjahu.

Jak podaje Reuters, izraelscy urzędnicy, którzy rozmawiali anonimowo z reporterami, powiedzieli, że obecnie Izrael ocenia, iż incydent był „atakiem terrorystycznym” i nie miał związku z żadnymi problemami psychicznymi żadnego z pilotów.

Premier miał rozmawiać z jednym z pasażerów. Powiedział mi, że udało mu się wraz z jednym z członków załogi dostać do kokpitu i razem powstrzymali pilota, gdy próbował uszkodzić systemy samolotu – opisywał Netanjahu.

Oddaję hołd bohaterom, którzy uratowali wiele istnień i wykazali się wielką odwagą. Zapobiegli poważnej tragedii – powiedział.

Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej

Wcześniej izraelska telewizja Channel 12, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz, podała, że jeden z pilotów samolotu linii Flydubai, który wylądował w mieście Tabuk na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej, zamierzał rozbić maszynę.

Przedstawiciel władz powiedział Channel 12, że „uniknięto wielkiej katastrofy”, a jeden z pilotów rejsu FZ103 z Dubaju do Tel Awiwu jest przesłuchiwany i coraz więcej oznak wskazuje na to, iż próbował on przejąć sterowanie samolotem, by go rozbić.

Według przedstawiciela władz powstrzymali go pasażerowie, a na pokładzie była druga ekipa pilotów w cywilu i gdyby nie oni, incydent mógłby się skończyć „drugim 11 września”.

Izraelski portal Walla podał, że pilot, który usiłował przejąć stery, jest Omańczykiem.

Lotnisko w Tabuku poinformowało, że obrażenia odnieśli zarówno pierwszy, jak i drugi pilot. Obaj zostali przewiezieni do szpitala.

Bójka w kokpicie samolotu. Nieoficjalnie: Jeden z pilotów chciał rozbić maszynę Gwałtowna sprzeczka między dwoma pilotami spowodowała, że samolot FlyDubai lecący z Dubaju do Tel Awiwu zmienił trasę i będzie zmuszona do lądowania w Arabii Saudyjskiej. Początkowo pojawiły się informacje, że maszyna została porwana. Władze Izraela…

"Na tym etapie przyczyny i motywy zdarzenia nie są znane i zostaną wyjaśnione w toku śledztwa. Apelujemy o powstrzymanie się od przedwczesnych spekulacji do czasu ustalenia faktów przez odpowiednie służby" – poinformowały linie lotnicze w oświadczeniu.

Dramatyczne sceny na pokładzie Boeinga

Dane ze źródeł publicznych wskazują, że około dwóch godzin po starcie Boeing raptownie zanurkował, spadając w ciągu minuty z wysokości 10 tys. do 5 tys. metrów, a jednocześnie gwałtownie zwiększył prędkość.

Następnie na kilka sekund powrócił na wysokość ponad 6 tys. metrów, po czym znów zanurkował, tym razem spadając poniżej 4 tys. metrów.

Samolot wykonywał rejs FZ103 z Dubaju do Tel Awiwu, ale został przekierowany i ostatecznie wylądował w mieście Tabuk na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej.

Linie Flydubai potwierdziły „incydent” i zapewniły, że wszyscy pasażerowie „bezpiecznie” wylądowali.

W izraelskich mediach pojawiły się relacje pasażerów, którzy byli na pokładzie.

Usłyszeliśmy krzyki w samolocie. Otwarto kokpit i zobaczyliśmy krew, ktoś ugodził pilota scyzorykiem – powiedziała jedna z kobiet.

Wspólne śledztwo

Resort transportu w Jerozolimie poinformował, że incydent na pokładzie samolotu Flydubai zostanie zbadany w ramach śledztwa wspólnie z resortem obrony.

Arabia Saudyjska nie zgodziła się na przylot izraelskiego samolotu po pasażerów — podał portal Times of Israel. Ostatecznie wysłano po nich inną maszynę Flydubai, która wystartowała już w kierunku lotniska Ben Guriona – poinformowały władze lotniska w Tabuku