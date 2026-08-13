Władza tuż przed wyborami zaostrza prawo. 14-latkowie będą mogli trafić do więzienia

RMF24

Parlament Szwecji w czwartek zgodził się na posyłanie 14-letnich przestępców do więzień. Ponadto, na mocy nowo uchwalonych przepisów, migrantom będzie trudniej sprowadzić rodziny. Zaostrzenie kodeksu karnego przegłosowano na miesiąc przed wyborami.

14-latkom grozi więzienie. Tak zdecydował szwedzki parlament

Szwedzkie sądy już od 10 września br. będą mogły skazywać 14-latków na karę więzienia. To efekt zmian w prawie, które przyjął w czwartek tamtejszy parlament. Pierwsze oddziały dla młodocianych, oddzielne dla chłopców i dziewcząt, z możliwością nauki, zostały już przygotowane przy więzieniach dla dorosłych.

Jednocześnie warto zauważyć, że w czerwcu rząd pod wpływem krytyki opozycji i wahania części własnych posłów wycofał się z propozycji karania 13-latków.

Tymczasem z policyjnych statystyk wynika, że w 2025 roku 52 osoby w wieku poniżej 15-lat brały udział w procesach sądowych dotyczących zabójstwa lub usiłowania morderstwa. Nastolatkowie są wynajmowani za pieniądze lub obietnice statusu przez liderów gangów, często za pośrednictwem platform społecznościowych.

Zaostrzono prawo migracyjne

Większość parlamentarzystów opowiedziała się także za zniesieniem obowiązującej do tej pory zasady, że w przypadku dokonania kilku przestępstw karę można było otrzymać jedynie za najsurowsze złamanie prawa. Reforma ta ma wejść w życie w 2029 roku.

Parlament zdecydował również o zaostrzeniu przepisów migracyjnych, utrudniając łączenie rodzin. Do dwóch lat wydłużono okres legalnego pobytu w Szwecji, po którym będzie można starać się o sprowadzenie do kraju bliskiej osoby, a także zaostrzono wymóg dotyczący posiadania środków na utrzymanie rodziny.

Zbliżają się wybory. Niepewny los rządzących

Decyzje te zapadły na miesiąc przed wyborami. W Szwecji wybory parlamentarne odbędą się bowiem 13 września. Debata poprzedzająca ostatnie w tej kadencji głosowania w Riksdagu wpisała się w trwającą kampanię wyborczą. Do ostatniej chwili nie było jednak wiadomo, czy rządząca Szwecją od 2022 roku koalicja trzech centroprawicowych partii (wspierana przez skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów) zdobędzie większość dla swoich propozycji.

Opozycyjne Partia Robotnicza-Socjaldemokraci, Partia Ochrony Środowiska-Zieloni, Partia Lewicy, a także Partia Centrum byli przeciwni większości zmianom. Socjaldemokraci dowodzili, że kolejne zaostrzenie kodeksu karnego doprowadzi do zwalniania skazanych z już i tak przepełnionych więzień.

Według opublikowanego w środę sondażu Demoskopu dla „Svenska Dagbladet” wciąż prowadzi blok partii lewicowych oraz Partii Centrum, który ma poparcie 50,6 proc. Centroprawicowa koalicja rządząca wraz ze Szwedzkimi Demokratami może liczyć na 46,9 proc. W tym badaniu przewaga opozycji zmalała o połowę, z 7,6 do 3,7 pkt proc.