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„Nie” - powiedział premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, pytany, czy prezydent Rosji Władimir Putin zostanie zaproszony na przyszłoroczny szczyt G20. W związku z tym, że spotkanie odbędzie się w Manchesterze, szef brytyjskiego rządu może traktować tę sprawę również nieco personalnie. Dlaczego?

Zapytany w czwartek przez tygodnik „The Economist”, czy Władimir Putin otrzyma zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 w Manchesterze, Andy Burnham odpowiedział: „Nie”.

Biuro szefa brytyjskiego rządu dotychczas nie odpowiedziało na prośbę agencji Reutera o komentarz w tej sprawie.

Brytyjczycy nie zaproszą, Amerykanie zaprosili

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział we wrześniu, że Waszyngton zaprosił rosyjskiego prezydenta na tegoroczny szczyt G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami.

Według szefa amerykańskiej dyplomacji wydarzenie mogłoby stworzyć okazję do rozmów rosyjskiego przywódcy z prezydentem USA Donaldem Trumpem i innymi światowymi liderami.

Pomimo podejmowanych przez państwa zachodnie prób izolacji po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, Rosja pozostaje członkiem G20. Tradycyjnie gospodarze corocznych szczytów zapraszają na nie wszystkich członków grupy.

Przyszłoroczny szczyt G20 odbędzie się w listopadzie w Manchesterze, największym mieście północno-zachodniej Anglii. Co ciekawe, Andy Burnham był wcześniej burmistrzem aglomeracji Greater Manchester.