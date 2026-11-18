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Władimir Putin przekonywał podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen, że zachodnie sankcje gospodarcze bardziej zaszkodziły państwom, które je wprowadziły, niż samej Rosji. Rosyjski przywódca chwalił odporność gospodarki swojego kraju, mówił o rosnącym znaczeniu technologii i krytykował Unię Europejską.

Putin o sankcjach: Zachód zaszkodził sam sobie

Rosyjski przywódca wystąpił podczas pierwszego dnia szczytu APEC. Jednym z głównych tematów jego przemówienia były konsekwencje zachodnich sankcji gospodarczych, nakładanych na Rosję w odpowiedzi na pełnoskalową inwazję na Ukrainę rozpoczętą w lutym 2022 roku.

Putin przekonywał, że ograniczenia w handlu i zakłócenia łańcuchów dostaw uderzają we wszystkich uczestników światowej gospodarki.

Wszelkie sztuczne bariery w jakimkolwiek ogniwie łańcucha dostaw powodują szkody dla wszystkich uczestników - powiedział.

Szczególną uwagę poświęcił zmianom w rozliczeniach rosyjskiego eksportu. Według przedstawionych przez niego danych udział dolara i euro w rosyjskim eksporcie zmniejszył się z 85 proc. w 2021 roku do zaledwie 9 proc. obecnie.

Putin zaznaczył, że Rosja nie zrezygnowała dobrowolnie z tych walut. Jego zdaniem odpowiedzialność za zmianę ponoszą państwa zachodnie.

Posiadacze tych walut odmówili nam prawa do ich używania - stwierdził, dodając, że w ten sposób „sami siebie ukarali”.

Rosyjska gospodarka odporna na presję? Putin przedstawia dane

W swoim wystąpieniu rosyjski prezydent przekonywał, że zachodnie restrykcje i ograniczenia eksportowe nie są w stanie całkowicie zahamować rozwoju Rosji ani gospodarek innych państw wschodzących.

Dodał, że sankcje nałożone na Moskwę od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 roku „nie powiodły się”, a Rosja przetrwała ten okres „z godnością”.

W dzisiejszym świecie, pełnym niepewności i napięć, w obliczu postępującej fragmentacji globalnej gospodarki oraz rosnących zagrożeń militarno-politycznych, szczególnie potrzebujemy jedności zamiast podziałów, równości zamiast hegemonii, partnerstwa zamiast izolacji oraz dialogu zamiast ultimatum - powiedział Putin.

Według danych przytoczonych przez Putina rosyjski produkt krajowy brutto wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat o ponad 10 proc. Przywódca podał również, że stopa bezrobocia w kraju wynosi 2,3 proc.

Rosyjski lider wykorzystał wystąpienie także do krytyki sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej. Twierdził, że Wspólnota traci potencjał przemysłowy i przegrywa rywalizację na światowych rynkach. Przekonywał ponadto, że dotychczasowe narzędzia zachodniej dominacji gospodarczej należą już do przeszłości.

Warto jednak zaznaczyć, że przedstawione przez Putina dane i oceny są elementem jego własnej argumentacji dotyczącej skuteczności sankcji. Nie stanowią same w sobie pełnej, merytorycznej i opartej na faktach oceny kondycji rosyjskiej gospodarki ani rzeczywistych kosztów restrykcji.

Putin chce „ eksportować ” rosyjską sztuczną inteligencję

W przemówieniu pojawił się również wątek technologiczny. Putin zachwalał rosyjskie osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji i przekonywał, że dwa flagowe modele językowe (LLM) opracowane w Rosji należą do najlepszych na świecie.

Ta deklaracja nie znajduje jednak potwierdzenia w niezależnych międzynarodowych rankingach porównawczych.

Rosyjski przywódca zadeklarował jednocześnie gotowość do eksportowania rosyjskich platform cyfrowych oraz usług opartych na sztucznej inteligencji. Wpisuje się to w szerszą strategię Moskwy, która stara się rozwijać współpracę technologiczną i gospodarczą poza rynkami zachodnimi.

Władimir Putin, fot. ALEX PLAVEVSKI / POOL / PAP

Putin zapowiada spotkanie z Xi Jinpingiem i Donaldem Trumpem

Ważnym elementem wystąpienia była także zapowiedź rozmów na najwyższym szczeblu. Putin wyraził oczekiwanie, że zaplanowane na czwartek trójstronne spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem przyniesie „znaczące korzyści”.

Nie sprecyzował jednak, jakich konkretnie rezultatów oczekuje ani jakie kwestie miałyby znaleźć się w centrum rozmów. Spotkanie ma odbyć się na marginesie szczytu APEC i - według przedstawionych informacji - mieć bezprecedensowy charakter.

Szczyt APEC w Shenzhen. Chiny kończą przewodnictwo

Dwudniowe spotkanie przywódców państw Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku rozpoczęło się w środę w chińskim Shenzhen. Na czwartek zaplanowano spotkanie przywódców Chin, Rosji i USA - Xi Jinpinga, Władimira Putina i Donalda Trumpa. Tegoroczny szczyt zamyka całoroczne przewodnictwo Chin w organizacji. Według europejskich komentatorów Putin prawdopodobnie uczyni Ukrainę głównym tematem rozmów i będzie chciał, aby szczyt był powtórzeniem konferencji jałtańskiej z 1945 roku.

Hasłem spotkania jest budowanie wspólnoty Azji i Pacyfiku. Wydarzenie odbywa się w czasie napięć geopolitycznych, sporów handlowych i zmian w światowym układzie gospodarczym.

Wystąpienie Putina pokazuje, że Moskwa chce wykorzystać międzynarodowe forum do przedstawiania własnej narracji o skutkach zachodnich sankcji, podkreślania współpracy z państwami spoza Zachodu i promowania rosyjskich ambicji technologicznych.

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Powtórka z Jałty? „Obawy są przesadzone”

W wywiadzie dla PAP sinolog Marcin Jacoby, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, ocenia, że spotkanie przywódców USA, Chin i Rosji nie doprowadzi do konkretnych porozumień, ponieważ każdy z nich ma inne cele i oczekiwania. Donald Trump liczy na wsparcie Chin i Rosji w rozwiązaniu konfliktu z Iranem, Władimir Putin chce wzmocnić pozycję Rosji na arenie międzynarodowej, natomiast Xi Jinping skupia się przede wszystkim na handlu, technologii i rywalizacji gospodarczej z USA.

Ekspert podkreśla, że obawy przed powtórką konferencji jałtańskiej są przesadzone, ponieważ obecna sytuacja geopolityczna jest zupełnie inna. Chiny są rosnącą potęgą, Stany Zjednoczone mają osłabioną pozycję, a Rosja jest znacznie słabsza, niż próbuje pokazywać.

Uzgodnienie jakichkolwiek szczegółowych ustaleń między Rosją, USA i Chinami będzie szalenie trudne. Każdemu przywódcy chodzi o coś zupełnie innego. Myślę więc, że szczyt w Shenzhen będzie miał znaczenie symboliczne, wizerunkowe. W świat pójdzie przekaz, że liderzy trzech mocarstw rozmawiają ze sobą i ogólnikowe oświadczenia w rodzaju „musimy dążyć do pokoju na świecie” albo że nie można dopuścić do wojny nuklearnej. (...) Nie spodziewajmy się żadnych konkretów. Każdy z liderów będzie chciał pokazać w Shenzen, że ma wpływ na to, co dzieje się na świecie - podsumowuje.

Jacoby zwraca również uwagę na trudną sytuację Europy, która ponosi konsekwencje rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Jego zdaniem Unia Europejska powinna bardziej dbać o własne interesy gospodarcze, a Polska powinna realizować swoją politykę wobec Chin przede wszystkim poprzez współpracę z UE.